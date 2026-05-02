Alejandro Sanz habló de Shakira y destapó la verdad de su relación: “No me gustaría perderla”

Shakira se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la industria musical, gracias a una trayectoria sólida que la llevó a destacar por su voz, su versatilidad y su inconfundible estilo sobre el escenario. La barranquillera ha dejado una marca en el público con su energía, sus interpretaciones y sus característicos movimientos de cadera.

Exparejas de Alejandro Sanz rompieron el silencio por crisis amorosa del cantante y su cercanía con Shakira

A lo largo de su carrera, la artista ha acumulado premios y reconocimientos, consolidando un legado que permanece en la memoria de millones de seguidores. Sus giras la han llevado a escenarios de todo el mundo, donde su trabajo ha sido ampliamente ovacionado.

En paralelo, su vida personal también ha captado la atención en entornos digitales, especialmente tras su mediática ruptura con Gerard Piqué. Este episodio generó múltiples titulares y reavivó el interés por aspectos de su pasado y sus relaciones con otras figuras públicas.

Entre ellos, resalta su cercanía con Alejandro Sanz, con quien ha colaborado en dos canciones y ha mantenido una relación de amistad a lo largo de los años. Aunque en su momento surgieron rumores sobre un posible romance, ambos artistas se encargaron de desmentir esas versiones en reiteradas ocasiones.

Recientemente, el español aprovechó un diálogo con Jordi Évole y profundizó en esta historia con la barranquillera, asegurando que solo había una verdad con respecto a su vínculo.

Alejandro Sanz destapó verdad de su relación con Shakira

El intérprete charló acerca de esta parte de su realidad, y fue contundente al asegurar que únicamente existió una amistad entre ambos. A pesar de que todo venía desde el pasado, en ninguna etapa se dio algo sentimental, ya que cada uno tenía una relación distinta.

“Bueno, feeling no digo yo que no hubiera, pero ella tenía su novio. Era Antonio de la Rúa. Que era amigo también, ¿sabes?“, aseguró.

No obstante, Alejandro Sanz, que está disfrutando de una historia con Stephanie Cayo, apuntó que agradecía que nada hubiera pasado en el terreno amoroso, pues podría haberse quedado sin una de las personas más importantes.

“Nosotros siempre estamos con las bromas y todo esto. Esto sería incesto, no sé cuánto. Pero agradezco mucho que no pasara por eso, porque realmente tengo una amistad con ella que no me gustaría perderla por nada“, agregó.

De esta forma, se conoce que realmente entre el europeo y la latina nunca existió un amorío, lejos de lo que muchos especulaban.