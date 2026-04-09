Alejandro Sanz desbordó de amor por Stephanie Cayo, y le dejó mensaje por su cumpleaños: “Brillas como nadie”

Los rumores de relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo comenzaron a finales de febrero, después de que la actriz fuera vista tras bambalinas en algunos de los conciertos de la gira del artista español por Latinoamérica.

“Le ha gustado mucho”: Stephanie Cayo sorprende con respuesta sobre Alejandro Sanz

La confirmación de que lo suyo era algo más que una amistad llegó cuando en pleno show en Ecuador, él se acercó a un rincón del escenario para darle un apasionado beso a la peruana, oficializando así su historia de amor de la manera más inesperada y natural.

Esto se dio luego de que el cantante español diera por terminada su relación con Candela Márquez, y también luego de la ruptura del cantante y Rachel Valdés, ya que en un momento se especuló un posible romance que, en dicho momento, ambos negaron de forma absoluta.

Alejandro Sanz celebró públicamente especial fecha de Stephanie Cayo

Recientemente, coincidiendo con cumpleaños número 38, Stephanie decidió gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está de Alejandro compartiendo con sus seguidores de Instagram el álbum privado de su celebración en Miami, y el protagonismo que el cantante de Corazón partío ha tenido en uno de los días más especiales de su vida.

Se viralizó beso y abrazo entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo. Foto: Montaje SEMANA | TikTok: @tefatrefa - Getty Images

La actriz, que mantuvo una relación repleta de idas y venidas entre 2021 y 2024 con Maxi Iglesias (que actualmente está viviendo un apasionado romance con una actriz español) adelantó su fiesta de cumpleaños para soplar las velas con el artista antes de que emprendiera su ruta rumbo a Chicago para continuar con su tour de conciertos.

Presumiendo de lo feliz que está a su lado, la actriz dio un paso más publicando sus imágenes más románticas y cariñosas entre besos y miradas cómplices que reflejan que su noviazgo está más que consolidado y que no tienen por qué seguir ‘ocultando’ sus sentimientos.

A esta fiesta de cumpleaños asistieron amigos de la pareja como Beatriz Luengo y Yotuel. En esta reunión, Alejandro se puso el ‘delantal’ para preparar una gran paella como plato principal de una celebración en la que tampoco faltaron algunos platos típicos de la gastronomía peruana, y una enorme torta de fresas con nata repleta de velas que el cantante se encargó de encender mirando con una sonrisa a su chica. “Feliz cumpleaños, Limeña”, escribió el español en el post, revelando así el cariñoso apodo con el que llama a Stephanie.

Alejandro Sanz dejó mensaje por cumpleaños de Stephanie Cayo. Foto: Instagram: @nolunar (Stephanie Cayo)

Además, en una de las historias de Instagram, el cantante publicó una foto en la que ambos están juntos partiendo la torta de cumpleaños. De igual forma, se puede ver que su cercanía es notable, ya que él la sostiene de su cadera.

Por último, Sanz se encargó de dejarle los mejores deseos a la actriz peruana con un mensaje que escribió en el post: “Brillas como nadie. Que la magia te acompañe siempre, feliz vuelta al sol Stephanie”.