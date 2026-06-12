Rechazan ingreso de jugador al Mundial 2026: se perderá el debut y estos son los motivos

A Thomas Partey, de Ghana, le fue negado el ingreso a Canadá, sede del Mundial 2026 y donde el jugador tenía previsto disputar el debut con su país el próximo 17 de junio ante Panamá.

Quien hizo parte en algún momento de Arsenal, y ahora está en el Villarreal de España, cuenta con una serie de acusaciones por parte de la Policía Metropolitana de Londres que le señalaron por cinco supuestos cargos de violación y uno de agresión sexual.

Si bien en septiembre del año pasado de declaró inocente, para febrero del 2026 le acusaron de dos nuevos cargos por violación. En abril pasado reiteró que es inocente de dichas imputaciones.

Fifa se pronució

La máxima entidad del balompié mundial y organizadora de la Copa del Mundo emitió una comunicación que fue difundida por el medio, The Athletic, sobre dicho sonoro caso.

“La FIFA confirma que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Boston, EE. UU., a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que el gobierno canadiense le ha denegado el visado”, publica el portal en su página web.

Al parecer, por más que sea Fifa en el ente regulador del fútbol, estos se libran de entrar en disputa con los gobiernos y deciden que estos tengan total libertad en la aprobación o negación de los visados.

“La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visados. Al igual que en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión es quien, en última instancia, decide quién recibe un visado y es admitido en el país”, completan diciendo.

Canadá se opone a su ingreso

En el sitio web del gobierno de Canadá también hubo un pronunciamiento sobre el caso de Partey : “Si ha cometido un delito o ha sido condenado por él, es posible que no se le permita la entrada a Canadá”.

Ante tan severa postura de uno de los tres países anfitriones, al jugador solo le queda acatar la medida y esperar por la fecha 2 y 3, respectivamente, donde el conjunto de Ghana jugará en Estados Unidos, país en el que sí se encuentra habilitado para jugar.

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Según la programación que está estipulada desde diciembre pasado cuando se hizo el sorteo, Ghana debe jugar contra Inglaterra en Gillette Stadium (Boston) el 23 de junio. En dicha oportunidad Partey debutaría con los suyos.

A los pocos días, volvería a tener acción vs. Croacia en el Lincoln Financial Field (Filadelfia) el próximo 27 de junio.

Estados Unidos negó entrada de un juez de Somalia

Omar Abdulkadir Artan, árbitro originario de Somalia, estaba llamado a convertirse en el primer juez de su país en participar en una Copa Mundo. No obstante, las autoridades migratorias estadounidenses le negaron la entrada al país y la Fifa confirmó que quedará fuera de la lista oficial de árbitros para el torneo.

Omar Abdulkadir Artan, juez que el fue negada la participación en el Mundial 2026 y Gianni Infantino Foto: Getty Images

Según informó el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Artan fue considerado inadmisible tras arribar al Aeropuerto Internacional de Miami el pasado 6 de junio en un vuelo procedente de Estambul. Las autoridades señalaron que la decisión estuvo relacionada con “preocupaciones en la verificación de antecedentes”, aunque no entregaron mayores detalles sobre los motivos específicos.