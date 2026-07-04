Reacción de Carlos Queiroz tras caer eliminado del Mundial 2026: habló maravillas de Colombia

Carlos Queiroz reconoció la superioridad de Colombia en el partido contra Ghana por los dieciseisavos del Mundial 2026. El técnico portugués reveló que su equipo se vio mermado por la lesión de Marvin Senaya y allí estuvo la clave para el gol de Jhon Arias.

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“Mis jugadores lo intentaron lo más posible, corrimos y luchamos mucho, pero Colombia fue mejor equipo en términos generales y mereció la clasificación“, dijo en rueda de prensa.

Queiroz considera que “el gol llegó demasiado temprano” para el planteamiento que habían dispuesto. “Nos tomó un tiempo ajustarnos y el gol llegó en ese momento. En la segunda parte les causamos más problemas en ataque pero nunca estuvimos en control del partido”, dijo.

Carlos Queiroz, DT de la selección de Ghana. Foto: AP Photo/Jeff Roberson

Sorprendido por la hinchada

Queiroz, que fue seleccionador de Colombia entre 2019 y 2020, apuntó también como un factor clave la atmósfera que generaron los aficionados colombianos, que prácticamente coparon los 69.000 asientos del Arrowhead Stadium.

“Admito que el jugador número 12 jugó un gran rol”, aseguró el DT. “En el estadio fue como si Colombia jugara en casa y ese apoyo le dio a su equipo una ventaja y confianza de principio a fin”, agregó.

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Para el estratega portugués, la presión del ambiente tuvo un impacto especial ante la menor experiencia de los aficionados ghaneses.

“El himno nacional de Colombia fue el punto de partida de cómo Colombia comenzó a ganar el partido. Empezaron siendo más fuertes con 60.000 personas de su lado”, relató Queiroz, que deseó la mejor suerte a su antiguo equipo en lo que resta del Mundial.

“Me encantaría que Colombia pueda salir adelante y disfrutar y quizás ganar la Copa del Mundo”, afirmó. “Tienen jugadores, fútbol, pasión y un público increíble”.

Ghana afrontó el duelo con enorme respeto hacia Colombia, líder de su grupo por delante de Portugal, esperando por algún error que le permitiera lanzar a sus veloces atacantes.

Pero Antoine Semenyo e Iñaki Williams, delanteros del Manchester City y Athletic de Bilbao, tampoco mostraron mordiente para una Ghana que se atemorizó por el rugido de la hinchada colombiana.

La escuadra africana tuvo así una gris despedida en su primera aparición en las eliminatorias desde 2010, mientras Colombia celebró su regreso a unos octavos después de esa dolorosa ausencia del Mundial de Catar-2022.

En Rusia-2018 el combinado nacional cayó en esa fase ante Inglaterra en penales y en Brasil-2014 avanzó hasta los cuartos en su mejor recorrido mundialista.

El próximo partido de la Selección Colombia será contra Suiza. Dicho compromiso se jugará el martes 7 de julio a las 3:00 de la tarde y será en el Estadio BC Place de Vancouver (Canadá).

*Con información de la AFP.