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El himno de Colombia puso la piel de gallina en Kansas City: Ghana sintió la fiesta en la tribuna

La fiebre amarilla llegó a Kansas City: impresionante canto del himno nacional de Colombia antes del partido contra Ghana.

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Redacción Deportes
3 de julio de 2026 a las 8:31 p. m.
El himno de Colombia volvió a conmover en el Mundial 2026, ahora contra Ghana en Kansas City.
El himno de Colombia volvió a conmover en el Mundial 2026, ahora contra Ghana en Kansas City. Foto: AP

El himno de Colombia volvió a conmover en el Mundial 2026, pero ahora en Kansas City. Fue este viernes 3 de julio en los actos protocolarios del partido entre la Tricolor y Ghana, por los dieciseisavos de final del torneo.

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Ya se volvió costumbre que el himno de Colombia acabe siendo tendencia en todo el planeta. Los miles de hinchas colombianos han colmado los diferentes escenarios donde ha jugado la selección nacional y, en más de una ocasión, han llegado hasta las lágrimas al entonar el himno nacional.

Se trata de un importante impulso anímico para Colombia, que está a punto de enfrentar a un rival que puede complicarle el camino. Ghana avanzó a los dieciseisavos de final tras terminar tercera del Grupo L y clasificarse como una de las mejores selecciones ubicadas en esa posición del Mundial de 2026.

Además, se trata de un reencuentro que seguramente dará de qué hablar. Carlos Queiroz, entrenador de Ghana, dirigió a la Selección Colombia entre 2019 y 2020. Se fue entre polémicas y tras una estrepitosa goleada ante Ecuador (6-1), de visita, para noviembre de 2020.

Es decir, Queiroz se enfrentará a varios jugadores que dirigió durante su paso por la Tricolor. Entre ellos están James Rodríguez, Luis Javier Suárez, Johan Mojica y el propio Luis Díaz.

Colombia es un equipo que hoy está muy bien organizado, con mucha disciplina y con jugadores muy buenos en todas sus posiciones. Han hecho cambios desde el tiempo de Juan Cuadrado hasta ahora, cambios que han aportado otra dimensión al equipo”, dijo Queiroz en la rueda de prensa previa al partido de este viernes.

Se volvió viral la respuesta de Carlos Queiroz (izq.) cuando le preguntaron por James Rodríguez (der.).
Carlos Queiroz (izq.) se reencontrará con James Rodríguez (der.) en el partido de Ghana contra Colombia. Foto: Getty Images

Los jugadores de Colombia no le temen al brujo de Ghana

Antes del partido entre sudamericanos y africanos, se viralizó en los medios de comunicación la historia de Nana Kwaku Bonsam, el curandero e hincha de Ghana que, según algunos, podría recurrir a la brujería para cambiar el resultado de los partidos de fútbol.

El tema llegó a oídos de los jugadores de la Selección Colombia y uno de los que se refirió al respecto fue Gustavo Puerta: “Se han escuchado muchas cosas de ese tipo, pero nosotros somos un equipo que siempre cree en Dios, estamos con él, y yo sé que con él nada nos afectará. Más que eso es seguir trabajando, aferrarnos a Dios y seguir haciendo las cosas bien, que con el trabajo y la ayuda del Señor se nos van a dar las cosas”.

Por su parte, Jhon Córdoba agregó: “Yo no creo en brujos. Yo creo en Dios y en la Virgen de Guadalupe”.