Carlos Queiroz amenaza a Colombia tras inesperado impulso para Ghana: recibió gran noticia

Hay buenas noticias en Ghana, y Colombia debe prestar atención. Este miércoles, 1 de julio, se conoció que el técnico de la selección africana, Carlos Queiroz, tendrá en plenitud de condiciones a tres jugadores, que estaban en duda, para enfrentar a la Tricolor este viernes en Kansas.

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Cabe recordar que Colombia y Senegal se verán cara a cara en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Quien gane el compromiso, se enfrentará ante el vencedor de la llave entre Suiza y Argelia.

Opoku, Semenyo y Ati-Zigi: disponibles para enfrentar a Colombia

Henry Twum, director de comunicaciones de la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) habló con Gary Al-Smith y reveló que Opoku, Semenyo y Ati-Zigi estarán disponibles para el encuentro contra Colombia, más allá de las dudas que existían.

🚨 NEW: On-site injury updates from @GhanaBlackstars training



✅️ Ati Zigi trained. He's match fit and good to go, but Asare is #1, per @MistarHAT.



✅️ Semenyo had knock v Croatia, but will be ready for Colombia.



✅️ Jerome groin is OK, should join rest of team today. pic.twitter.com/Zu782aYKOT — Gary Al-Smith (@garyalsmith) July 1, 2026

Empezando por Antoine Semenyo, ya hay una alerta en Selección Colombia. Se trata de un habilidoso atacante de 26 años, que juega para Manchester City y es cuota de calidad en la escuadra senegalesa. Un desequilibrante al que la defensa cafetera y el técnico Lorenzo deberán prestar especial atención.

Antoine Semenyo, figura de la selección de Ghana, disponible para enfrentar a Colombia. Foto: AP Photo/Petr David Josek

Ati Zigi es el guardameta, tiene 29 años y estaba en duda de cara al juego contra Colombia, pero todo apunta a que está en plenitud para hacerle frente a la escuadra cafetera.

Finalmente, el defensor central de Ghana, Jerome Opoku, tenía un problema en la ingle pero informan que se unirá pronto a las prácticas junto al resto de sus compañeros. Por tanto, es otro nombre de peso y cuidado en el plantel de Lorenzo.

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La Selección Colombia se preparó en Miami y viajará a Kansas City

En la tarde de este miércoles, la Selección Colombia reveló que el plantel tuvo su última práctica en Miami y ya se concentrará en el viaje hacia Kansas City, donde preparará los últimos detalles para el enfrentamiento contra Ghana.

🎥 ¡Última práctica en Miami con 'La Sele'!🫂⚽



El equipo de Néstor Lorenzo listo para su viaje a Kansas City. ✈️🏟️#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/gNnySojXp1 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 1, 2026

Colombia arriba al partido invicta, pues sumó dos victorias y un empate en la fase de grupos del Mundial. Venció a Uzbekistán y RD Congo, mientras que sacó un empate frente a la siempre peligrosa Portugal de Cristiano Ronaldo.

Hay mucha expectativa de cara a este partido de dieciseisavos de final. Varios jugadores del elenco cafetero se verán cara a cara contra un técnico que conoce bien a Colombia, porque la dirigió entre 2019-2020: Carlos Queiroz.

Quien pierda, quedará eliminado de la competencia. Por el lado de Colombia, la escuadra cafetera espera superar lo hecho en Brasil 2014, donde llegó a cuartos de final y es, hasta ahora, su mejor participación en un Mundial masculino de mayores.