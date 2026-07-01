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Carlos Queiroz amenaza a Colombia tras inesperado impulso para Ghana: recibió gran noticia

El estratega no contaba en el panorama con tres importantes jugadores, pero las cosas cambiaron a horas del partido contra Colombia.

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Redacción Deportes
1 de julio de 2026 a las 4:48 p. m.
Carlos Queiroz (izq.), el entrenador de la selección de Ghana para enfrentar a Colombia (der.) en dieciseisavos del Mundial 2026.
Carlos Queiroz (izq.), el entrenador de la selección de Ghana para enfrentar a Colombia (der.) en dieciseisavos del Mundial 2026. Foto: Izq: AP / Der: Getty Images

Hay buenas noticias en Ghana, y Colombia debe prestar atención. Este miércoles, 1 de julio, se conoció que el técnico de la selección africana, Carlos Queiroz, tendrá en plenitud de condiciones a tres jugadores, que estaban en duda, para enfrentar a la Tricolor este viernes en Kansas.

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Cabe recordar que Colombia y Senegal se verán cara a cara en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Quien gane el compromiso, se enfrentará ante el vencedor de la llave entre Suiza y Argelia.

Opoku, Semenyo y Ati-Zigi: disponibles para enfrentar a Colombia

Henry Twum, director de comunicaciones de la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) habló con Gary Al-Smith y reveló que Opoku, Semenyo y Ati-Zigi estarán disponibles para el encuentro contra Colombia, más allá de las dudas que existían.

Empezando por Antoine Semenyo, ya hay una alerta en Selección Colombia. Se trata de un habilidoso atacante de 26 años, que juega para Manchester City y es cuota de calidad en la escuadra senegalesa. Un desequilibrante al que la defensa cafetera y el técnico Lorenzo deberán prestar especial atención.

Antoine Semenyo, figura de la selección de Ghana, disponible para enfrentar a Colombia.
Antoine Semenyo, figura de la selección de Ghana, disponible para enfrentar a Colombia. Foto: AP Photo/Petr David Josek

Ati Zigi es el guardameta, tiene 29 años y estaba en duda de cara al juego contra Colombia, pero todo apunta a que está en plenitud para hacerle frente a la escuadra cafetera.

Finalmente, el defensor central de Ghana, Jerome Opoku, tenía un problema en la ingle pero informan que se unirá pronto a las prácticas junto al resto de sus compañeros. Por tanto, es otro nombre de peso y cuidado en el plantel de Lorenzo.

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La Selección Colombia se preparó en Miami y viajará a Kansas City

En la tarde de este miércoles, la Selección Colombia reveló que el plantel tuvo su última práctica en Miami y ya se concentrará en el viaje hacia Kansas City, donde preparará los últimos detalles para el enfrentamiento contra Ghana.

Colombia arriba al partido invicta, pues sumó dos victorias y un empate en la fase de grupos del Mundial. Venció a Uzbekistán y RD Congo, mientras que sacó un empate frente a la siempre peligrosa Portugal de Cristiano Ronaldo.

Hay mucha expectativa de cara a este partido de dieciseisavos de final. Varios jugadores del elenco cafetero se verán cara a cara contra un técnico que conoce bien a Colombia, porque la dirigió entre 2019-2020: Carlos Queiroz.

Quien pierda, quedará eliminado de la competencia. Por el lado de Colombia, la escuadra cafetera espera superar lo hecho en Brasil 2014, donde llegó a cuartos de final y es, hasta ahora, su mejor participación en un Mundial masculino de mayores.