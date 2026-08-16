Golazo a los 23 segundos en Arsenal vs. Manchester City: feroz arranque de la Community Shield

Ricardo Calafiori abrió muy temprano el marcador a favor del Arsenal en su partido contra Manchester City por la final de la Community Shield 2026, torneo que enfrenta a los campeones de Premier League y FA Cup.

Lionel Messi entra en la peor racha de su carrera: garrafal error le costó caro al Inter Miami

Solo 23 segundos necesitaron los gunners para ponerse por delante en el marcador. Lewis-Skelly se inventó un pase quirúrgico desde el mediocampo y dejó mano a mano a Calafiori frente a su compatriota Gianluigi Donnarumma.

El lateral italiano definió al primer palo y puso a celebrar a los miles de hinchas del Arsenal que viajaron hasta Cardiff, sede elegida para este partido ante la agenda apretada del Wembley Stadium.

Este partido, que da título oficial, es el preludio al inicio de la Premier League, que arranca la próxima semana con acción en todos los estadios.

Arsenal vs. Manchester City en Cardiff

El duelo de Arsenal y Manchester City se ha convertido en un clásico del fútbol inglés durante las últimas temporadas. Aunque Pep Guardiola ya no está en el banquillo ciudadano, la nómina de jugadores sigue plagada de figuras.

El video por el que dicen que Daniel Muñoz se va del Crystal Palace: gesto quedó grabado

Arsenal formó así en Cardiff: David Raya; Ben White, Christian Mosquera, Gabriel Magalhaes, Ricardo Calafiori; Bruno Guimarães, Myles Lewis-Skelly; Noni Madueke, Martin Odegaard, Christos Tzolis y Kai Havertz.

Manchester City, dirigido por el italiano Enzo Maresca, salió con Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov, Rubén Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Mateo Kovacic; Victor Semenyo, Phil Foden, Jérémy Doku y Erling Haaland.

Para muchos, estos son los dos mejores equipos de Inglaterra. Arsenal ha hecho un proyecto de larga duración bajo las órdenes de Mikel Arteta, mientras que el City tiene un brazo económico auspiciado por la inyección de capital desde Emiratos Árabes.

La temporada pasada se pelearon de frente por todos los títulos. Los gunners se quedaron con la Premier League y los sky blues hicieron lo propio en la FA Cup.

De hecho, en marzo de este año se habían visto las caras en la Carabao Cup y el triunfo había sido merecido para el Manchester City.

Arsenal vino a tomar revancha en el mes de mayo, cuando se coronó campeón de la Premier League anticipadamente. De esa manera cortó una sequía de más de 20 años sin levantar el torneo local.

Días después, el conjunto londinense perdió la final de la Champions League a manos del París Saint-Germain. En Budapest estuvieron cerca de dar el batacazo, pero los parisinos fueron más efectivos en la tanda de penales que decidió el título.

Arsenal no ha hecho grandes fichajes en este mercado y su fortaleza se centra en la columna vertebral, que ha logrado mantener a lo largo de los años.