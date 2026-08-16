Durante una presentación en Codazzi, Cesar, el cantante vallenato Churo Díaz tuvo una fuerte caída desde la tarima, momento que quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

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En las imágenes se observa al artista caminando hacia atrás mientras bailaba y cantaba. Sin embargo, al parecer, calculó mal sus pasos y terminó cayendo al suelo. Tras el golpe, se le ve llevarse la mano a uno de sus tobillos y quejarse de dolor.

Los camarógrafos que se encontraban cerca acudieron de inmediato para auxiliarlo, mientras el cantante permanecía en el lugar visiblemente adolorido. Posteriormente, otro video mostró el momento en que tuvo que ser retirado del evento cargado por varias personas, por lo que se presume que habría sido trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del artista. Ni su equipo de trabajo ni sus familiares se han pronunciado sobre lo ocurrido, por lo que se espera un comunicado oficial que permita conocer si experimentó alguna lesión y cómo evoluciona.

El accidente ocurrió en medio de la agenda de presentaciones que el Churo tenía programada para este fin de semana. Para este domingo, estaba previsto que se presentara en Mahates y San Cristóbal, en Bolívar.

¿Quién es Churo Díaz?

Churo Díaz es el nombre artístico de Jorge Iván Díaz Lafaurie, cantante vallenato nacido en Urumita, La Guajira, en 1983. El artista hace parte de la generación conocida como la Nueva Ola del Vallenato y es primo paterno del futbolista Luis Díaz.

El Churo Díaz es un reconocido cantante de vallenato. Foto: Instagram @churo_diaz

Su carrera musical comenzó en 2004 junto al acordeonero Iván Zuleta, con quien lanzó el álbum Talento y Juventud. De esta producción se destacó la canción De ti me gusta todo.

Con el paso de los años, el intérprete trabajó junto a diferentes acordeoneros y logró consolidar una trayectoria en el vallenato contemporáneo, género en el que ha alcanzado reconocimiento tanto en Colombia como en escenarios internacionales.