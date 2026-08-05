“Las lesiones son de cuchillo”: Fiscalía acusó a hombre que quiso ocultar el feminicidio de su esposa inventando un accidente de tránsito

En octubre de 2025, un accidente de tránsito fue reportado en el noroccidente de Bogotá. El supuesto accidente dejó una persona herida y dos personas muertas. El herido fue identificado como Hugo Fernando Silva, quien ahora es acusado por el feminicidio de su esposa y el homicidio de su hijo.

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La Fiscalía adelantó una investigación que logró determinar cómo Hugo Fernando se inventó el accidente de tránsito luego de haber asesinado a su pareja sentimental, Karen Cecilia López. Como consecuencia del supuesto accidente, falleció también un bebé de apenas 10 meses de nacido.

Los elementos de prueba advierten de qué manera Hugo Fernando, aparentemente, planeó los hechos, incluso cómo, muy cerca del supuesto accidente, construyó una escena para completar los detalles que quedaron en evidencia luego de la investigación de la Fiscalía.

La verdad que destapó la investigación advierte que Hugo Fernando asesinó con un arma blanca a su esposa, Karen Cecilia, luego la ubicó en el puesto del conductor y él mismo manejó el vehículo hasta el punto del supuesto accidente: un árbol sobre la calle 63, muy cerca del Jardín Botánico de Bogotá.

La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de feminicidio agravado, homicidio, alteración y manipulación de elementos materiales probatorios. No aceptó los hechos y ahora el fiscal a cargo de la investigación presentó el escrito de acusación ante los jueces de conocimiento y formalizó otra etapa en el proceso contra el señalado feminicida.

El supuesto accidente ocurrió en Bogotá Foto: Getty Images

Con los elementos de prueba, las declaraciones y todos los análisis forenses recaudados por los investigadores, la Fiscalía espera demostrar en la etapa de juicio la responsabilidad que tendría Hugo Fernando Silva en los hechos materia de investigación y, de esta forma, pedir una condena que podría llegar a los 60 años de cárcel.