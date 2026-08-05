A pesar de la absolución en el caso Uribe, la Fiscalía citó a interrogatorio al exfiscal Gabriel Jaimes. Estos son los detalles

Gabriel Jaimes fue el fiscal que recibió la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por una asignación especial, luego del traslado que hizo la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía y tras la renuncia del entonces senador a su fuero. La competencia quedó en el ente acusador.

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Jaimes salió de la Fiscalía hace más de dos años y ahora, los que pudieron ser sus compañeros, lo citaron a una diligencia, interrogatorio como parte de una denuncia que radicó el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre, en la que advertían que incurrió en el delito de prevaricato.

El entonces coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia presentó la tesis de una preclusión en la investigación, y así lo expuso ante los jueces hasta el término de la administración de Francisco Barbosa en la entidad.

Apenas arrancando la Fiscalía de Luz, Adriana Camargo y con una fiscal nueva en el proceso, se tomó la determinación de acusar al presidente Álvaro Uribe, de llevarlo a juicio y, en una decisión de primera instancia, fue condenado.

El Tribunal de Bogotá, tras resolver el recurso de apelación en un contundente fallo, que enumeró los errores de la juez de primera instancia, absolvió al expresidente y aseguró que esa juez no tuvo en cuenta los elementos de prueba presentados por la defensa para advertir la ausencia de responsabilidad.

A pesar de esa decisión del Tribunal de Bogotá, en la que absuelve al expresidente Álvaro Uribe y le da la razón a la tesis que en la primera instancia presentó el entonces fiscal Gabriel Jaimes, la Fiscalía insiste ahora en vincularlo a una investigación y como fundamento la denuncia de Iván Cepeda y Eduardo Montealegre.

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La diligencia de interrogatorio que tendrá que cumplir el exfiscal Gabriel Jaimes quedó fijada para este jueves en la mañana. Fuentes de la misma Fiscalía advierten que no entienden cómo insisten en mantener los procesos que ahora vinculan a exfuncionarios de la entidad, aun cuando la decisión del Tribunal acogió esa primera tesis.