Encuentran cadáver con dos impactos de bala en Soacha, Cundinamarca: Policía dio detalles

Las autoridades judiciales del departamento de Cundinamarca confirmaron el hallazgo del cuerpo de una persona sin vida en el municipio de Soacha. El hecho fue registrado durante las primeras horas del 3 de agosto.

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Según la información inicial provista por las instituciones de seguridad, los uniformados acudieron a la zona sobre las 6:15 a. m. La patrulla del sector atendió el llamado de alerta realizado por los habitantes que transitaban por la vía pública en el arranque de la jornada.

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Sobre el procedimiento de verificación en el lugar, la Policía Metropolitana de Soacha informó que “los uniformados se desplazaron a la calle 1 con carrera 6A este, en el barrio San Martín, donde hallaron el cuerpo sin vida de una mujer”.

Procedimiento técnico e inspección en el lugar

Al llegar al sitio, los agentes de la Fuerza Pública acordonaron la zona para resguardar la evidencia e iniciar las primeras verificaciones. Los policías constataron que la persona fallecida registraba dos heridas en la cabeza, producidas por el impacto de proyectiles de arma de fuego.

Las autoridades investigan el hecho. Foto: Getty Images

Sobre la recolección de pruebas en el sitio del hallazgo, la Policía indicó que el “personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) asumió la inspección técnica del cadáver y del perímetro para recolectar elementos materiales probatorios”.

Las autoridades no encontraron documentos de identificación entre las pertenencias de la víctima al momento del levantamiento. Por esta razón, la persona fue ingresada a la sede de Medicina Legal como NN, a la espera de los análisis dactilares y forenses para determinar su identidad.

Avance de las investigaciones judiciales

La víctima presentaba dos impactos de bala en su rostro. Foto: Adobe Stock

Los peritos del Instituto de Ciencias Forenses avanzan en el cotejo de registros dactilares, pruebas dentales y la verificación de denuncias por desaparición. El grupo de investigación criminal busca establecer la identidad de la mujer y contactar a sus allegados para la entrega del cuerpo.

De igual forma, los investigadores revisan las cámaras de seguridad del barrio San Martín y toman testimonios de los residentes. El propósito de las averiguaciones es reconstruir la cronología de los hechos e identificar a los responsables del homicidio en este municipio de Cundinamarca.