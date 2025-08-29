Suscribirse

Bogotá

Nuevo atraco a mano armada en Bogotá: ocurrió este viernes en el Colsubsidio de la calle 118; entérese

Los hechos se presentaron la mañana de este 29 de agosto. Las autoridades hacen presencia en el lugar y recolectan videos de cámaras de seguridad.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 2:30 p. m.
Atraco en panadería Masa.
Atraco. | Foto: Getty Images

Siguen los casos de inseguridad en Bogotá. Ciudadanos reportaron un nuevo atraco a mano armada en las instalaciones del Colsubsidio de la calle 118.

| Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, a esta hora fue desplegado un plan candado en Usaquén para ubicar al delincuente que intimidó a la cajera de Colsubsidio mientras habría el local, le robó el celular y productos dermatológicos.

Los hechos, que todavía son materia de investigación por parte de las autoridades, se suman a otros casos de inseguridad que se han registrado en la ciudad durante días recientes. El último de estos se presentó en una famosa cervecería del norte de Bogotá, también en la localidad de Usaquén.

Entre los detenidos está alias ‘Blanca’, señalada cabecilla de la organización, quien ya había sido condenada en 2023 por tráfico de estupefacientes. Junto a ella, fueron identificados alias ‘Claudia’, ‘Reinol’ y ‘Media Lengua’.
Las autoridades llegaron al lugar para verificar la situación. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Inseguridad en los comercios

La inseguridad sigue preocupando a los capitalinos. En las últimas horas, cuatro delincuentes que se movilizaban a bordo de dos motocicletas ingresaron al gastrobar El Mono Bandido, ubicado en el norte de Bogotá, y asaltaron a los clientes que estaban allí departiendo.

El robo masivo se presentó este miércoles, 27 de agosto, en la sede que queda en la carrera 19 n.° 125-34, barrio Santa Bárbara.

César Restrepo, secretario de Seguridad de la ciudad, y el general Giovanni Cristancho, comandante de la Mebog, le han pedido a la nación planes de mitigación para el tráfico de armas ilegales y la expansión del narcotráfico.
En menos de una semana se registraron dos hechos de gravedad en la misma localidad. | Foto: esteban vega la-rotta-semana/ Alcaldía de Bogotá

El teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de la Policía de Usaquén, dijo que los ladrones se transportaban en motos de alto cilindraje.

El oficial indicó que los delincuentes intimidaron a los clientes y se llevaron elementos personales de valor, entre estos, equipos celulares.

“Inmediatamente activamos nuestra ruta de observación, de trazabilidad, para verificar cómo llegaron estas personas al lugar, verificar placas y hacer una individualización de estas personas. Llegamos al sitio, nos entrevistamos con algunas de las víctimas y estamos también en contacto para verificar mediante la trazabilidad magnética de sus elementos, para lograr la ubicación y recuperación de los mismos”, explicó el oficial Chaves.

Por último, informó que la Policía está implementando medidas de seguridad en la zona para evitar que hechos como el anterior vuelvan a suceder.

Inseguridadpolicía metropolitanasecretaría de Seguirdad

