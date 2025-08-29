Bogotá
Nuevo atraco a mano armada en Bogotá: ocurrió este viernes en el Colsubsidio de la calle 118; entérese
Los hechos se presentaron la mañana de este 29 de agosto. Las autoridades hacen presencia en el lugar y recolectan videos de cámaras de seguridad.
Siguen los casos de inseguridad en Bogotá. Ciudadanos reportaron un nuevo atraco a mano armada en las instalaciones del Colsubsidio de la calle 118.
De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, a esta hora fue desplegado un plan candado en Usaquén para ubicar al delincuente que intimidó a la cajera de Colsubsidio mientras habría el local, le robó el celular y productos dermatológicos.
Los hechos, que todavía son materia de investigación por parte de las autoridades, se suman a otros casos de inseguridad que se han registrado en la ciudad durante días recientes. El último de estos se presentó en una famosa cervecería del norte de Bogotá, también en la localidad de Usaquén.
Inseguridad en los comercios
La inseguridad sigue preocupando a los capitalinos. En las últimas horas, cuatro delincuentes que se movilizaban a bordo de dos motocicletas ingresaron al gastrobar El Mono Bandido, ubicado en el norte de Bogotá, y asaltaron a los clientes que estaban allí departiendo.
El robo masivo se presentó este miércoles, 27 de agosto, en la sede que queda en la carrera 19 n.° 125-34, barrio Santa Bárbara.
El teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de la Policía de Usaquén, dijo que los ladrones se transportaban en motos de alto cilindraje.
El oficial indicó que los delincuentes intimidaron a los clientes y se llevaron elementos personales de valor, entre estos, equipos celulares.
“Inmediatamente activamos nuestra ruta de observación, de trazabilidad, para verificar cómo llegaron estas personas al lugar, verificar placas y hacer una individualización de estas personas. Llegamos al sitio, nos entrevistamos con algunas de las víctimas y estamos también en contacto para verificar mediante la trazabilidad magnética de sus elementos, para lograr la ubicación y recuperación de los mismos”, explicó el oficial Chaves.
Por último, informó que la Policía está implementando medidas de seguridad en la zona para evitar que hechos como el anterior vuelvan a suceder.