Asesinan a domiciliario en medio de un atraco en Barranquilla

La inseguridad en Barranquilla y en las diferentes regiones de Colombia sigue cobrando vidas. Durante la noche de este viernes, 20 de marzo, un domiciliario fue asesinado en medio de lo que sería un atraco en el barrio Siete de Abril, en el sur de la ciudad.

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La víctima de este nuevo hecho violento fue identificada por las autoridades judiciales como Daniel Alonso Sanjuan Pérez, de 42 años, quien fue lesionado con un arma blanca. De acuerdo con la información de los testigos, la víctima mortal fue abordada por un sujeto que le exigió sus pertenencias y, como este se opuso, lo atacó en el tórax.

Por este hecho, integrantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla lograron la captura de Juan Carlos Barrios Ortiz, de 38 años, conocido con el alias de El Casi, quien habría estado inmerso en este caso que ha causado indignación entre la ciudadanía.

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Sanjuan Pérez laboraba para la empresa Nutialimentos Cárnicos, quienes se pronunciaron y lamentaron el caso por medio de su cuenta en la red social Instagram.

“Con profundo respeto y solidaridad, hoy nos unimos como familia para honrar la memoria de nuestro compañero y amigo Daniel Alonso Sanjuan Pérez. En Nutrialimentos Cárnicos lamentamos su partida y acompañamos de corazón a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento. Que Dios les brinde fortaleza, consuelo y paz. Siempre será recordado como parte de esta gran familia”, comunicó la compañía.

Entretanto, el capturado fue trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación, donde fue judicializado por el crimen de este domiciliario.

Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla señalaron que, pese a este caso, tienen desplegado todo un vasto operativo de seguridad en varios sectores de la ciudad con el fin de poder evitar este tipo de situaciones lamentables.

La línea de emergencia 123 de la Policía Nacional se encuentra habilitada las 24 horas del día para atender cualquier requerimiento de las comunidades.