Caribe: Icetex y la Fundación Pies Descalzos se unen para ofrecer nuevas oportunidades a jóvenes

Durante las Ferias de Oportunidades Educativas, espacios que buscan ofrecer orientación vocacional, fortalecer el proyecto de vida y acercar a los jóvenes a las universidades, que se realizan en Barranquilla (10 de junio) y Cartagena (11 de junio), Icetex y la Fundación Pies Descalzos se movilizan para acompañar a los estudiantes interesados en estos servicios.

Desde el 30 de abril de 2026, la iniciativa busca fomentar el bienestar y una formación integral. La alianza se puso en marcha a través del memorando de entendimiento, que tendrá vigencia de hasta tres años, orientado a reforzar los procesos educativos y la construcción de proyectos de vida en las distintas regiones.

Este programa es destinado principalmente a jóvenes que estén cursando los grados décimo y once que busquen impulsar su futuro.

La programación de estas jornadas incluye talleres orientados a la educación financiera, entre otros que exploran temáticas enfocadas a ayudar a definir metas claras brindando herramientas para estructurar un buen futuro.

Por otro lado, también se podrán hacer recorridos por los estands universitarios del lugar, en los que se puede recibir información de los programas específicos que cada institución ofrece. Además de encontrar actividades culturales y espacios de diálogos que permitan a los estudiantes avanzar con la construcción de sus logros profesionales y personales.

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Álvaro Urquijo se refirió a estas ferias como “espacios para que las y los jóvenes reconozcan sus talentos, identifiquen oportunidades y fortalezcan la construcción de proyectos de vida con propósito”.

Además de resaltar que “desde el Icetex seguiremos llegando a los territorios para acercar oportunidades reales que contribuyan al desarrollo de las comunidades y al futuro de las nuevas generaciones”.

La primera jornada tuvo lugar este 10 de junio en la Institución Educativa Nuevo Bosque Pies Descalzos, a la que asistieron 500 estudiantes quienes tuvieron la oportunidad de recibir acompañamiento e información de ofertas académicas; además de orientación para continuar su formación después de terminar su bachillerato.

El siguiente encuentro se realizará en la Institución Educativa Fundación Pies Descalzos Villas de Aranjuez, en Cartagena, en la que se espera la asistencia de un millar de jóvenes que recibirán orientación para que lo primero en su vida sea estudiar.

Según Icetex, el proyecto se encasilla en dos líneas de trabajo fundamentales: “Explora, enfocada en estudiantes de grados décimo y undécimo, y Transforma, orientada al tránsito hacia la educación superior y la vida productiva”.

Solamente en 2025, la comunidad Icetex consolidó espacios para 16.700 estudiantes de grados 10° y 11° y 11.700 personas se beneficiaron de los sitios y experiencias de gamificación.

¿Cuáles serían las modificaciones, alivios y los cambios en las deudas que se tendrían con la reforma del Icetex 2026?

Patricia Sierra, directora ejecutiva de la Fundación Pies Descalzos, declaró “Esta feria es una muestra concreta de lo que significa cerrar brechas desde el territorio. Que más de 500 jóvenes de Cartagena y Barranquilla puedan sentarse frente a representantes de más de 20 universidades colombianas, en su propio colegio, es exactamente el tipo de oportunidad que la Fundación Pies Descalzos trabaja para hacer posible”.

Icetex y Pies Descalzos resaltan que esta alianza impulsará la educación, el bienestar emocional, financiero y una orientación con propósito para aquellos estudiantes interesados en continuar su educación.