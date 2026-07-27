¿Busca trabajo? Bogotá abre 1.082 vacantes para todo tipo de perfiles laborales

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), a través de la estrategia Talento Capital y la Agencia Distrital de Empleo, abrió una nueva convocatoria laboral con 1.082 vacantes en Bogotá, dirigidas a personas con distintos niveles de formación, experiencia y perfiles ocupacionales. La oferta estará disponible hasta el próximo sábado 1 de agosto de 2026.

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Entre las oportunidades de esta convocatoria se destacan 326 vacantes para personas con discapacidad, 293 dirigidas a jóvenes entre los 18 y 28 años, 156 para mayores de 50 años y 130 para quienes buscan su primer empleo y no cuentan con experiencia laboral. Además, 272 ofertas están orientadas a personas con formación técnica, tecnológica, profesional y de posgrado.

Según la Secretaría de Desarrollo Económico, la iniciativa busca conectar a las empresas que requieren talento humano con los ciudadanos que se encuentran en búsqueda de empleo, promoviendo una oferta laboral más incluyente y con oportunidades para diferentes perfiles.

La secretaria Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, aseguró que esta convocatoria busca ampliar las oportunidades de acceso al mercado laboral para personas que desean iniciar su trayectoria profesional, quienes cuentan con experiencia y aquellos que buscan continuar fortaleciendo su carrera.

Las vacantes abarcan sectores como salud, comercio, logística, industria, manufactura, tecnología, servicios, construcción y transporte, con cargos para diferentes niveles de formación.

Entre los perfiles requeridos se encuentran abogados, administradores, analistas financieros y de comercio exterior, asistentes y auxiliares administrativos, auxiliares de enfermería, médicos especialistas, enfermeros profesionales, vendedores, asesores comerciales, conductores de bus biarticulado, técnicos electromecánicos, programadores de máquinas automatizadas, ingenieros de soporte, especialistas en tecnologías de la información y profesionales en optometría, entre otros.

Las personas interesadas en participar deberán registrar o actualizar su hoja de vida en la plataforma del Servicio Público de Empleo y postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil. La inscripción y el proceso de aplicación se realizan de manera virtual.

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Quienes requieran apoyo durante el proceso también podrán acercarse a la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicada en la carrera 13 #27-00, local 12, donde recibirán orientación para registrar su hoja de vida, fortalecer su perfil ocupacional y desarrollar habilidades para enfrentar procesos de selección. Si el perfil del aspirante coincide con alguna de las vacantes disponibles, su hoja de vida será remitida directamente a las empresas participantes.

De acuerdo con la entidad, la mayor demanda de personal se concentra en personas con formación media, bachillerato y educación universitaria. Sin embargo, la convocatoria también incluye oportunidades para ciudadanos que no cuentan con un nivel educativo específico, con el propósito de ampliar el acceso al empleo formal para diferentes grupos de la población bogotana.