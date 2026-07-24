¿Bogotá se quedará sin agua por el fenómeno de El Niño? Gerente del Acueducto aclara si habrá nuevo racionamiento

Con el actual panorama en materia de servicios públicos, en el que en temas energéticos algunas entidades proponen volver a aplicar la conocida “hora Gaviria”, varios ciudadanos han expresado su preocupación ante la reciente llegada del fenómeno de El Niño, el cual aumenta significativamente los periodos de sequía en el país.

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Asimismo, entidades como el Ideam ya han confirmado que para la segunda mitad de 2026 este fenómeno podría presentarse con mayor fuerza, lo que aumentaría el riesgo de desabastecimiento de agua, un escenario inquietante para los bogotanos tras las recientes jornadas de racionamiento que vivió la capital.

Ante estos cuestionamientos, la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Natasha Avendaño, explicó en entrevista con el medio La FM cómo se encuentra la ciudad frente a este panorama y qué le esperaría a la ciudadanía en los próximos meses.

Según la funcionaria, por el momento la capital del país no tendría que enfrentarse a un nuevo racionamiento de agua. Además, recalcó que la EAAB se ha venido preparando desde hace varios meses ante esta posibilidad, lo que ha permitido mitigar la situación y evitar que ese escenario se repita.

Por otro lado, explicó que esto se logró gracias a la decisión de aumentar el suministro de agua proveniente del sistema Tibitoc y del agregado norte, lo que permite que el sistema Chingaza, una de las principales fuentes de abastecimiento para Bogotá, continúe recuperándose durante esta época de lluvias.

La gerente resaltó que estas medidas no fueron posibles en la última coyuntura de racionamiento debido a que en ese momento apenas se adelantaba la construcción de dicha infraestructura. Actualmente, la ciudad cuenta con nuevas concesiones de agua que fortalecen el abastecimiento hídrico del territorio.

A su vez, durante la entrevista, Avendaño declaró que la EAAB ha realizado diferentes simulaciones para medir la capacidad de respuesta del acueducto ante escenarios críticos. Según la funcionaria, si hoy la ciudad se enfrentara a un panorama de dos años de condiciones secas similares a las de 2024, no habría problemas de abastecimiento.

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Al mismo tiempo, indicó que en este momento Chingaza se encuentra al 75 % de su capacidad, debido principalmente a las lluvias registradas en Bogotá en los últimos meses. Igualmente, resaltó que la meta de la entidad es llegar a la temporada seca con el mayor nivel de almacenamiento posible.

Por su parte, la gerente reiteró el llamado a la ciudadanía para cuidar este recurso hídrico, invitando a hacer un uso responsable del agua y evitar su desperdicio en las labores cotidianas.