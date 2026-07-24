Identifican a conductor que intentó subir un carro por un puente peatonal en Bogotá: sería practicante de BMX

Gran indignación se ha generado en Bogotá después de que se viralizara un video en el que se ve un carro invadiendo el andén y después subiéndose a un puente peatonal para intentar cruzarlo.

Concejal Juan David Quintero reveló las placas del carro que intentó subir a un puente peatonal en Bogotá: pidió sanción ejemplar

Las imágenes llamaron rápidamente la atención de las autoridades y ya se han logrado grandes avances en el caso. En un principio, el concejal Juan David Quintero reveló las placas del vehículo, que es un Chevrolet Spark azul.

Ahora, las autoridades identificaron a la persona que iba al volante y al dueño del automotor. De acuerdo con Noticias Caracol, ambos son practicantes de BMX y no residen en Bogotá.

Al parecer, antes de protagonizar el hecho, la persona que iba manejando había asistido a un evento de este tipo muy cerca del sector en el que ocurrió todo.

Después de esto, se registró la situación en la que los implicados intentaron subir el carro por la rampa de un puente peatonal, todo mientras algunos grababan y otros testigos observaban la escena sin poder creerlo.

No se descarta que hayan intentado hacer la maniobra con el objetivo de viralizarse en las redes sociales, ya que posteriormente el video fue difundido.

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Además del tránsito por espacios prohibidos como la ciclorruta, el andén y el puente, llamó la atención que las placas del vehículo estaban tapadas, con el fin de que no se pudiera identificar.

Ya se inició el proceso para la notificación personal de los comparendos a los implicados en este hecho, que serán, por ahora, debido a ocultar las placas, transitar por zonas prohibidas y poner en riesgo a los usuarios de la vía.

La investigación todavía se encuentra en marcha y, por lo mismo, no se descarta que el Chevrolet Spark sea inmovilizado y trasladado a los patios.

Al tiempo, los bogotanos le han hecho un llamado a las autoridades de tránsito para que se aplique una sanción ejemplar a quienes participaron de esto.