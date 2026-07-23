Alcalde Galán advierte a conductor que subió puente peatonal: “Vamos a sancionar esta conducta y enviar un mensaje claro”

Por medio de sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su rechazo ante los casos ocurridos el pasado 20 de julio de 2026, en donde un conductor manejó su vehículo con el objetivo de subir un puente peatonal.

Indignación en Bogotá: conductor quiso subir en su carro por un puente peatonal; Secretaría de Movilidad reacciona

Los hechos se presentaron sobre la avenida 68 con calle 26, donde un vehículo Chevrolet Spark azul intentó realizar una maniobra insólita al intentar cruzar la calzada.

Videos e imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales donde se observaba cómo múltiples transeúntes e incluso agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá se quedaban quietos y observaban lo ocurrido.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que varios hombres intentan subir un automóvil a un puente peatonal en Bogotá, una maniobra que generó rechazo entre los ciudadanos. Foto: Tomada de redes sociales

Al no poder cometer lo planteado, el conductor tomó la decisión de irse de la zona.

Es ante estos hechos que varias figuras y miembros del distrito compartieron su opinión al respecto, molestos de que casos como estos se presentaran en la ciudad y que generaran un posible riesgo para la ciudadanía de la capital.

En el caso del alcalde Galán, comentó que es “salvaje” los hechos realizados por el ciudadano, y que actos como estos no pueden ocurrir más.

Por ende, el mandatario invitó a los bogotanos para que ayuden a conocer el paradero del responsable.

“Ya identificamos algunas características del vehículo, pero como la placa está cubierta, estamos trabajando con el C4. Nos serviría mucho la ayuda de la ciudadanía. Si alguien tiene información que permita identificar este carro, puede enviarla a la Secretaría de Movilidad. Vamos a sancionar esta conducta y enviar un mensaje claro: los peatones y los espacios públicos destinados para ellos deben ser respetados. No más salvajes en la vía”.

El distrito recuerda que tiene todos los datos posibles, salvo el número de la placa del vehículo, ya que el conductor las había ocultado.

Cabe recalcar que el tener tapadas las placas del vehículo es considerado como una infracción grave, de acuerdo a lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito.

Cualquier ciudadano que haya modificado u ocultado este elemento recibirá una multa de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Otros pronunciamientos

El vehículo que intentó subir a un puente peatonal también generó comentarios por parte de otros miembros del distrito. Uno de ellos fue el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin, a quien le parecieron incoherentes las acciones del conductor.

“¿A quién se le pasa por la cabeza meter un carro por un puente peatonal? A estos SALVAJES hay que sancionarlos sin ninguna contemplación. De Bogotá NO se burlan”, comentó.

Cabe recalcar que el tener tapadas las placas del vehículo es considerado como una infracción grave, de acuerdo a lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito. Cualquier ciudadano que haya modificado u ocultado este elemento recibirá una multa de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Otro miembro del Concejo en pronunciarse fue Juan David Quintero, quien tildó al ciudadano que manejó en el peatón como “imbécil al volante”.

“Esto no es una simple imprudencia: es un absurdo peligroso. Secretaría de Movilidad, identifíquenlo, impónganle el comparendo correspondiente y pongan el caso en conocimiento de la Fiscalía”.

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá se pronunció ante lo ocurrido con el vehículo, mostrando su rechazo por las acciones que cometió el conductor en un puente peatonal.

El subsecretario de Gestión para la Movilidad, Jhon González, quien le pidió a la ciudadanía ayudar en la investigación para conocer el paradero del sujeto implicado.

“Este tipo de comportamientos también va en contravía de la seguridad ciudadana. Le solicitamos a la ciudadanía que nos ayude a ubicar este vehículo para actuar contundentemente desde la Secretaría Distrital de Movilidad”, afirmó el subsecretario.