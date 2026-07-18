Así fue la reunión de Galán con la vicepresidenta del Banco Mundial: hablaron del Metro y otros proyectos

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunió con la vicepresidenta del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, para revisar el avance de las obras del metro y otros proyectos de la ciudad.

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Galán aseguró que el Banco Mundial ha sido un aliado clave para sacar adelante algunos de los proyectos más importantes que se ejecutan en Bogotá. Entre ellos, habló de la Línea 1 del Metro, cuya financiación y acompañamiento técnico, dijo, han permitido que la obra avance según lo previsto.

“La experiencia positiva del Banco Mundial con la Línea 1 del Metro de Bogotá servirá como referente para futuras iniciativas de infraestructura y, especialmente, para fortalecer la colaboración entre la banca multilateral y otros proyectos estratégicos de desarrollo en Bogotá y Colombia”, explicó el mandatario.

Además, indicó que el Distrito trabaja con el organismo internacional en la estructuración de la Línea 2 del Metro, especialmente para garantizar los recursos del proyecto y promover la participación de distintas empresas durante el proceso de contratación.

Otro de los proyectos que fueron mencionados en la reunión fue la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas. Esta obra de saneamiento ambiental busca tratar el 70 % de las aguas residuales de Bogotá y todas las del municipio de Soacha.

“La planta de tratamiento de Canoas va a cambiar a Bogotá porque va a resolver una deuda histórica con el río Bogotá, con el río Magdalena y con más de 80 municipios en Colombia. El banco nos está ayudando técnicamente y con la financiación”, agregó Galán.

El respaldo del Banco Mundial

Por su parte, la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, destacó los avances de la Línea 1 del Metro y de la PTAR Canoas.

Además, señaló que ambas obras son estratégicas para la región, por su impacto en el desarrollo urbano, la movilidad, la generación de empleo y el crecimiento económico.

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“Un placer estar acá en Bogotá y poder constatar todo el progreso y el éxito en estos dos proyectos y cómo estamos avanzando bien. El banco apoya integralmente esos proyectos estratégicos, no solo para Bogotá y Colombia, sino también para toda la región de América Latina”, indicó la funcionaria.

Galán explicó que la experiencia con la Línea 1 del Metro abre la puerta para que el Banco Mundial siga apoyando nuevos proyectos en Bogotá. A su vez, la vicepresidenta indicó que ese modelo facilitará la financiación de futuras obras de infraestructura y de iniciativas ambientales, como la recuperación del río Magdalena.