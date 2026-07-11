Alcalde Carlos Fernando Galán pide denunciar centros estéticos clandestinos tras la muerte de Adriana Manotas en Bogotá

En la tarde de este viernes, 10 de julio, se conoció la muerte de una mujer quien habría presentado complicaciones críticas luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que, presuntamente, funcionaba de manera clandestina en Bogotá.

Autoridades confirmaron que Adriana Manotas murió en Bogotá tras un procedimiento estético: investigación reveló graves irregularidades

La administración distrital fue la encargada de confirmar la lamentable noticia, al informar que el caso se conoció en horas de la mañana del viernes, tras un reporte recibido a través de la línea de emergencia 123.

De acuerdo con la información suministrada por el distrito, la paciente, identificada como Adriana Manotas, falleció en la IPS de la Cruz Roja en Kennedy, a pesar de los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida.

Explicaron que los equipos de las Secretarías de Salud y de Gobierno, en articulación con la Alcaldía Local de Puente Aranda, la Policía Nacional y la SIJÍN, se desplazaron al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones.

Allí se evidenció, según informaron, que el lugar donde se adelantó el procedimiento funcionaba sin avisos exteriores, identificación visible o información que permitiera advertir la prestación de servicios de salud.

Una vez las autoridades verificaron las bases de datos oficiales, se pudo constatar que el establecimiento no se encuentra registrado como prestador de servicios de salud autorizado.

También quedó en evidencia que la mujer que aparece como representante legal del lugar donde se habría realizado el procedimiento tampoco está habilitada legalmente como talento humano en salud.

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Desde la administración distrital lamentaron este hecho. El propio alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, se pronunció, a través de su cuenta en X, sobre lo ocurrido en la capital del país.

“Lamento profundamente la muerte de Adriana Manotas luego de un procedimiento quirúrgico en un lugar clandestino en Puente Aranda”, destacó el mandatario distrital, tras explicar los hechos.

“Aunque Adriana murió en un centro médico de la Cruz Roja en Kennedy, al parecer por un paro cardíaco, la información preliminar indica que hace 3 días se realizó un procedimiento quirúrgico en un establecimiento completamente clandestino en el barrio Muzú, desde donde llegó en estado crítico”, señaló.

Frente a esto, hizo un llamado a la ciudadanía, para que denuncien este tipo de lugares si conocen alguno, ya que ningún procedimiento quirúrgico se puede hacer en un establecimiento que no esté autorizado por la Secretaría de Salud.

Galán explicó que aunque desde la Alcaldía se han reforzado los operativos contra clínicas y lugares clandestinos, “también necesitamos su ayuda” para lograr dar con estos lugares que funcionan sin autorización.

El mandatario distrital confirmó que eL CTI de la Fiscalía y la Policía están al frente de la investigación: “Les he dado la instrucción a las entidades distritales de apoyar en todo lo que sea necesario para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables”.