Autoridades confirmaron que Adriana Manotas murió en Bogotá tras un procedimiento estético: investigación reveló graves irregularidades

La muerte de una mujer identificada como Adriana Manotas encendió las alarmas de las autoridades este viernes, 10 de julio, en Bogotá luego de que, según el distrito, presentara complicaciones críticas tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que, presuntamente, operaba de manera clandestina en la localidad de Puente Aranda.

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De acuerdo con el comunicado emitido por la administración distrital, el caso fue conocido durante la mañana de este viernes, luego de un reporte recibido a través de la Línea 123. La paciente fue trasladada a la IPS de la Cruz Roja, en Kennedy, donde finalmente falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

Inspección reveló presuntas irregularidades

Tras conocerse la emergencia, equipos de las secretarías de Salud y Gobierno, junto con la Alcaldía Local de Puente Aranda, la Policía Nacional y la Sijín, llegaron al lugar donde se habría realizado el procedimiento.

Según informó el distrito, el establecimiento funcionaba sin avisos exteriores, sin identificación visible y sin información que permitiera advertir que allí se prestaban servicios de salud.

Además, luego de revisar las bases de datos oficiales, las autoridades establecieron que el sitio no estaba registrado como prestador autorizado de servicios de salud y que la persona identificada como representante legal no cuenta con habilitación como talento humano en salud, por lo que no estaría autorizada para realizar este tipo de procedimientos.

Fiscalía y Policía investigan lo ocurrido

El Distrito confirmó que el caso ya es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con el fin de establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Adriana Manotas y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras avanzan las investigaciones, la administración distrital expresó sus condolencias a la familia de la víctima y aseguró que brindará el apoyo necesario a las autoridades para esclarecer los hechos.

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Distrito hace llamado a verificar antes de un procedimiento estético

A raíz de este caso, la Alcaldía de Bogotá reiteró la importancia de que los ciudadanos verifiquen que tanto el establecimiento como el personal encargado de realizar cualquier procedimiento estético cuenten con las autorizaciones y habilitaciones exigidas por la autoridad sanitaria.

Asimismo, recordó que en la ciudad se han reforzado los operativos contra establecimientos ilegales e hizo un llamado a denunciar cualquier sitio que opere de manera irregular.

Para ello, la Secretaría Distrital de Salud habilitó la línea 601 364 9550, opción 1, disponible las 24 horas, para recibir reportes sobre personas, establecimientos o procedimientos estéticos que, presuntamente, funcionen sin cumplir los requisitos legales.