Arauca, incomunicada: inundaciones acabaron con varios puentes y tienen a más de 5.000 familias afectadas

Los araucanos han sufrido en las últimas horas por fuertes precipitaciones que provocaron graves inundaciones y la caída de tres puentes que tienen al departamento incomunicado con el resto de Colombia.

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“Hoy perdimos comunicación con el resto del país por las principales vías de orden nacional a través de las cuales tenemos conectividad (...) Se han colapsado puentes en distintos lugares y al tiempo también inundaciones sobre las vías nacionales”, dijo el gobernador Renso Martínez Prada en diálogo con el canal RCN.

Los ejes viales afectados son el que comunica desde Tame hasta el municipio de Socha, Boyacá y que va hasta Bogotá.

Además, está completamente afectada la vía que lleva de Tame hasta Hato Corozal y Paz de Ariporo, Casanare, y Bogotá.

La Gobernación de Arauca indicó que los puentes colapsados son el de la vía de La Soberanía; el de la Ruta de Los Libertadores, que comunica a Arauca con Tame, Boyacá y el centro del país; la vía Fortul-Tame; así mismo, el acceso al puente sobre el río Tame, que conecta al municipio de Tame con Casanare.

Tres puentes cayeron en Arauca producto de las inundaciones. Foto: Redes sociales.

“A estas emergencias se suman múltiples daños en corredores viales del orden departamental”, señaló esa entidad.

“La situación es muy compleja y sobrepasa las posibilidades que pueden tener los municipios y el departamento de Arauca para la atención de esta emergencia. Por eso pedimos desde ya ayuda al Gobierno nacional”, reiteró el gobernador.

El panorama es complejo. El gobernador manifestó que los afectados son 5.000 familias, la mayoría de ellas habitantes del municipio de Arauquita, donde aproximadamente el 70 % del área urbana presenta inundaciones y afectaciones derivadas de las fuertes lluvias.

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El Gobernador solicitó al Gobierno Nacional, a través de la Cancillería de Colombia, evaluar la habilitación de un corredor humanitario por territorio venezolano que permita el tránsito de víveres, combustible y demás elementos indispensables hacia Arauca.

Además, el secretario de Gobierno de Arauca, Santiago Díaz Riay, pidió a las comunidades, especialmente a las que habitan en zonas cercanas a ríos y caños, que permanezcan alerta ante posibles crecientes súbitas, atiendan las recomendaciones de los organismos de socorro y reporten oportunamente cualquier situación que represente riesgo para la vida.