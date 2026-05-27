Guaviare

Preocupación en San José del Guaviare por fuertes combates entre disidencias de alias Calarcá y alias Iván Mordisco: se habla de varios delincuentes muertos

Gobernación del Guaviare citó a un consejo extraordinario de seguridad.

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Redacción Semana
27 de mayo de 2026 a las 6:20 p. m.
Alias Iván Mordisco y alias Calarcá, cabecillas de las disidencias.
Alias Iván Mordisco y alias Calarcá, cabecillas de las disidencias. Foto: Archivo

Hacia las 5:30 p.m. de este miércoles, 27 de mayo, el alcalde de San José del Guaviare, el gobernador del Guaviare, autoridades de Policía y Ejército ingresaron a un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la grave crisis por los enfrentamientos de las últimas horas entre disidencias de alias Calarcá y alias Iván Mordisco.

Extraoficialmente, se habla de más de 50 personas muertas; sin embargo, fuentes consultadas por SEMANA indicaron que esa escandalosa cifra no ha sido confirmada por las autoridades, que apenas están tratando de corroborar con lugareños en zona rural de San José cuál es realmente el panorama.

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