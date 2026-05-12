Alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc, no asistió a la imputación de cargos

Para este martes 12 de mayo se tenía prevista la imputación de cargos en contra de alias Calarcá, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc y beneficiado con la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Así es el régimen de terror y barbarie que alias Calarcá tiene en Antioquia y que el periodista Mateo Pérez pretendía denunciar

La Fiscalía concluyó la necesidad de imputarle cargos tras advertir que sus actividades criminales, luego de la suspensión de órdenes de captura, continuaron. Se le atribuyen hechos de terrorismo, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito de menores y desaparición forzada.

Un fiscal del Grupo de Tareas Especiales advirtió que era necesario hacer la imputación de cargos y en dos oportunidades lo citaron, y la que estaba fijada para este martes se aplazó tras la inasistencia del cabecilla criminal.

“Ante la inasistencia de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y de su abogado defensor, a la audiencia de formulación de imputación programada para hoy, la juez de control de garantías de Villavicencio (Meta) reprogramó la diligencia”, señaló la Fiscalía.

Tanto las disidencias de las Farc de Iván Mordisco como las de alias Calarcá ganan cada vez más terreno en las zonas rurales de Colombia, lo que podría llevar a mover varias mesas de votación. Foto: AFP

El juez de control de garantías, que tiene a su cargo la imputación en contra de alias Calarcá, fijó para el 27 de mayo una nueva fecha en la que se espera que la Fiscalía pueda imputar los delitos en contra del cabecilla de las disidencias de las Farc que, hasta el momento, no ha hecho ningún pronunciamiento acerca de presentarse a la audiencia.

“En ese sentido, se realizará el próximo jueves 28 de mayo, a partir de las 9 a. m. Ese día los fiscales del Grupo de Tareas Especiales imputarán los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, y homicidio en persona protegida, entre otros”, dijo la Fiscalía.

Para el ente acusador es clara la responsabilidad que tendría alias Calarcá en hechos criminales de impacto nacional, como el atentado que dejó más de una docena de policías muertos, luego de activar una carga explosiva en el aterrizaje de un helicóptero en el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia.

De igual forma, una serie de ataques en contra de la Fuerza Pública y la población civil, además del reclutamiento ilícito de menores que está plenamente probado en varias diligencias que se han hecho la Fiscalía y la Policía, que ha dejado la recuperación de niños reclutados para el conflicto.

Se espera que alias Calarcá, que aún tiene la orden de captura suspendida, pueda asistir a la diligencia, conozca los cargos en su contra y avance el proceso, como ocurrió con sus secuaces, que en medio de la selva, escucharon la imputación de cargos.