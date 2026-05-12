Corte Suprema estudiará petición del Gobierno para suspender orden de captura contra Chiquito Malo, ¿por qué?

Horas después de que la Fiscalía anunciara que se iba a abstener de suspender las 29 órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo, como lo pidió el Gobierno Petro, la Corte Suprema de Justicia informó que en las próximas horas se va a estudiar esa solicitud sobre Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, jefe de esa estructura armada ilegal.

El magistrado Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue el encargado de confirmar: “Recibimos la comunicación, estamos informados de ello y por información que recibí de la Sala de Casación Penal, ellos estudiarán en el día de mañana en su sala y en las próximas salas este tema y seguramente cuando tengamos alguna reacción lo informaremos a la opinión pública”.

Es decir que la Corte Suprema de Justicia también fue notificada sobre la petición del Gobierno Petro para suspender la orden de captura contra los cabecillas del Clan del Golfo, pero especialmente, el proceso se centra en alias Chito Malo, el máximo jefe de ese grupo armado ilegal.

El presidente de la Corte Suprema explicó que esa solicitud será estudiada porque “la solicitud (suspender órdenes de captura) en cuanto a 29 personas, hay una que tiene concepto favorable de la Sala de Casación Penal y es por esa razón que la Sala de Casación Penal va a estudiar el tema, porque en las otras 28 solicitudes de levantamiento de captura sí corresponde exclusivamente a la Fiscalía”.

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Dicho “concepto favorable” fue el aval que dio el alto tribunal a la extradición presentada por Estados Unidos contra alias Chiquito Malo. La Corte explicó en enero de este año que se cumplían los requisitos constitucionales y legales para entregar al jefe del Clan del Golfo.

El máximo cabecilla de esa estructura, que tiene una recompensa por su cabeza superior a los 4.000 millones de pesos, es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

Pero con la luz verde de la Corte para entregar al líder de la estructura criminal, ahora se tendrá que entrar a analizar la petición del Gobierno Petro para que se le suspenda la orden de captura en su contra, mientras avanza los diálogos de paz en una zona de ubicación que ha designado el Ejecutivo en Chocó y Córdoba.

De hecho, la resolución que asignó esas zonas transitorias también fue demanda por Mauricio Pava, quien fue abogado del mandatario, para que sea declarada nula por la ola de violencia y el asesinato del periodista Mateo Pérez en esa región del país.