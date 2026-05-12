Espectacular mano a mano entre ecuatoriano y venezolano en el Giro de Italia: vibrante sprint que definió la etapa 4

El Giro de Italia ya avanza por la bota itálica luego de las tres primeras jornadas muy intensas en Bulgaria y el primer día de descanso de la exigente competencia de tres semanas. La cuarta etapa fue la bienvenida al suelo italiano que estuvo rodeada de puro sabor latinoamericano tras 138 kilómetros de recorrido.

El momento exacto en el que Egan Bernal sufrió la montaña: así le fue en la etapa 4

Estas son las etapas que podrían dejar a Egan Bernal como líder del Giro de Italia en próximos días: fecha, hora y TV

Considerada una de las carreras más grandes del World Tour, la zona de Latinoamérica ha logrado celebrar en el Giro de Italia. Corredores como Nairo Quintana y Egan Bernal por Colombia y Richard Carapaz por Ecuador se han vestido de rosa para quedar en la historia del ciclismo, agregando destacadas presentaciones de Rigoberto Urán, Isaac del Toro (México) y Daniel Felipe Martínez (Colombia).

La carrera tuvo grandes coyunturas en los primeros días en Bulgaria, como el doloroso retiro de Santiago Buitrago y su primer parte médico cuando más prometía con sorprender por las vías italianas. Además, el asombroso ascenso de Egan Bernal al Top 3 de la clasificación general.

En la cuarta etapa, Egan Bernal se vio perjudicado y se quedó del grupo perseguidor y baja un puesto en la general, pero sigue con los mismos cuatro segundos de desventaja, aguardando la alta montaña para medirse con demás favoritos a vestirse de rosa.

Jhonatan Narvaez wins the sprint after Jan Christen's late attack! #GirodItalia pic.twitter.com/BQE2ZzPqjF — Eemeli (@LosBrolin) May 12, 2026

Por otra parte, la victoria fue para el ecuatoriano Jonathan Narváez del UAE Team, tras un espectacular sprint. El segundo fue el venezolano Orluis Aular del Movistar Team, una de las revelaciones de este Giro que estuvo muy cerca de hacer historia para el ciclismo venezolano.

Clasificación general del Giro de Italia

Al final de la cuarta etapa, hubo una ascensión de casi 15 kilómetros con una pendiente media del 5,9 % de desnivel. Si bien no era un coloso de alta montaña, era un rompe piernas de alta exigencia física. Al final, el italiano Giulio Ciccone hizo respetar la casa y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general.

Giro de Italia 2026 — Tabla general

El segundo en la general es el suizo Jan Christen, a cuatro segundos de Ciccone. El alemán Florian Stork queda con el mismo tiempo en la tercera casilla y Egan Bernal baja al cuarto lugar muy cerca del pedalista italiano.

Por su parte, Einer Rubio, del Movistar Team, se acerca al top 10 y ahora es 12.º a 10 segundos del nuevo líder, mismo tiempo para Jonas Vingegaard. Los escarabajos se van acomodando para dar el golpe en la alta montaña.