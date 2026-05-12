Atención al volante: estos son los 4 puntos ciegos de un camión que todo motociclista debe evitar

Existen ciertos puntos ciegos que tiene la mayoría de carros y dificultan la visibilidad de todos los actores viales. Los camiones, volquetas u otros vehículos de carga tienen zonas difíciles de ver para sus conductores.

Marcas de carros que menos se devalúan en el mercado colombiano

Por esta razón, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá publicó una guía para identificar los puntos de poca visibilidad. Esto tiene el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y aumentar el conocimiento sobre el tema.

Los motociclistas son uno de los actores más vulnerables en las vías del país y los puntos ciegos los ponen en riesgo. Conocerlos puede salvar vidas y ayudar también a ciclistas y peatones.

La secretaría explicó que los puntos ciegos son áreas alrededor de cualquier vehículo de carga que no pueden ser visualizadas con ayuda de espejos retrovisores o de otra manera.

Los camiones, buses, tractomulas y tractocamiones suelen tener mayores puntos ciegos debido a su gran tamaño. Las motos y bicicletas, al tener una menor dimensión están en riesgo de no ser vistos por los conductores.

En ciertas maniobras, como en adelantamientos por la derecha, los motociclistas pueden quedar expuestos. De igual manera, no se aconseja que se acerquen a la cabina o se sitúen detrás del vehículo de carga.

¿Cuáles son los puntos ciegos?

Las cuatro zonas más peligrosas y con poca visibilidad para los conductores de vehículos de carga son:

Delante del camión.

Detrás del vehículo.

Ambos costados laterales.

Llantas traseras, especialmente durante las curvas o giros.

La secretaría recomendó a los motociclistas mantener su distancia de los vehículos de carga y hacerse visibles en lo posible. También aconsejó ver los espejos del vehículo para asegurarse de que el conductor lo pueda ver.

¿Quién paga los accidentes de motos sin SOAT hoy en día en Colombia?

En caso de hacer adelantamientos, tener una distancia de 1.5 metros al momento de realizarlo. Cuando un vehículo de este tipo vaya a girar, reducir la velocidad y buscar las señalizaciones de “punto ciego” que traen algunos camiones.