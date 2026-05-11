Estas son las marcas de carros que se convirtieron en el botín favorito de los ladrones en Bogotá este 2026

El robo de vehículos sigue atemorizando en Bogotá y un reciente informe de las autoridades reveló cuáles son las marcas y modelos que más están cayendo en manos de la delincuencia en la capital. Aunque las autoridades reportan una reducción en las cifras frente al año pasado, el panorama sigue siendo preocupante por el nivel de organización de las bandas dedicadas a este delito.

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Con corte a abril de 2026, Bogotá ya acumulaba 693 casos de hurto de vehículos, según reportes conocidos por las autoridades y entidades distritales. Detrás de estos robos habría redes criminales que se encargan de desmantelar los carros, vender autopartes ilegales o incluso utilizarlos para otros delitos.

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es que no solo están siendo hurtados carros de alta gama. Los delincuentes también están enfocándose en vehículos populares y de alta circulación, debido a la facilidad para comercializar sus piezas en el mercado negro.

Entre las marcas más apetecidas por los delincuentes aparecen Toyota, Mazda, Kia, Chevrolet y Ford. En los reportes también sobresalen modelos específicos como Toyota Fortuner, Toyota TXL, Mazda CX-5, Mazda CX-30, Ford Explorer, Kia Sportage LX, Chevrolet Spark y Kia Picanto, que se han convertido en algunos de los vehículos más buscados por las bandas.

El Toyota Corolla Cross cierra el top 5 de los más vendidos en 2026 Foto: Toyota / API

Desde el Concejo de Bogotá advirtieron que el negocio ilegal alrededor del robo de vehículos mueve millonarias sumas de dinero y sigue golpeando fuertemente a varias localidades de la ciudad. Kennedy, Engativá, Suba, Fontibón y Puente Aranda aparecen entre las zonas con más reportes de este delito.

Además, las investigaciones han evidenciado nuevas modalidades utilizadas por las estructuras criminales. Algunas bandas estarían usando inhibidores de señal, llaves electrónicas alteradas y hasta armas largas para intimidar a las víctimas y llevarse los vehículos en cuestión de minutos.

El Kia Picanto es el más vendido del año y el más económico del top 5 Foto: KIA/ API

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Las autoridades también alertaron que muchos de los robos ocurren entre las 6:00 de la tarde y la medianoche, especialmente entre miércoles y sábado, horarios en los que los delincuentes aprovechan la congestión vehicular y los descuidos de los conductores.

Pese a las capturas y operativos adelantados por la Policía, el robo de carros sigue siendo uno de los delitos que más preocupa en Bogotá, especialmente por el impacto económico que representa para las víctimas y el crecimiento del mercado ilegal de autopartes.