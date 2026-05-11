Oficial: Mundialista en Rusia 2018 es suspendido seis meses por presunto amaño de partido

El arquero del Sporting de San Miguelito de Panamá, José Calderón, quien llegó a disputar el Mundial de Rusia 2018 con su selección nacional, fue sancionado de forma oficial con seis meses de inhabilitación por presunto amaño de un partido, informó la Federación Panameña de Fútbol en un comunicado de prensa.

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José Calderón metió un polémico gol en propia meta al minuto 90 en el partido que su equipo disputó ante Alianza el pasado 2 de mayo, en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Ese gol ante el Sporting permitió a Alianza pasar de ronda al ganar 3-2 y posteriormente alcanzar las semifinales del torneo panameño, donde ya ha disputado el partido de ida ante Veraguas. El escándalo fue de gran dimensión en el fútbol panameño, a tal punto que la Federación de ese país tuvo que pronunciarse e informar el castigo.

Por ese autogol, la Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol decidió imponer a Calderón una “suspensión provisional por seis meses” de toda actividad relacionada con el fútbol “mientras se mantienen en curso las investigaciones”.

José Calderón, arquero de Sporting San Miguelito. El portero fue mundialista con Panamá en Rusia 2018 Foto: Captura a transmisión de TVMAX

La decisión se adoptó “en estricto apego a los reglamentos vigentes y con el objetivo de salvaguardar la integridad del fútbol panameño y la transparencia de las competiciones”, añade el ente federativo.

Durísimo castigo por presunto amaño de partido en Panamá

El polémico gol se produjo tras un centro desde la izquierda donde Calderón, sin peligro aparente, atrapa la pelota pegado al poste y tras impulsarse hacia atrás termina cayendo e introduciendo la redonda en su arco.

La jugada de la polémica al final del Alianza vs Sporting, Gustavo Herrera abandonó la cancha frustrado tras la jugada…



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La Federación Panameña ya había dicho tras la polémica jugada que iba a tener “cero tolerancia frente al amaño de partidos”.

Calderón, de 40 años, fue internacional con Panamá, con la que estuvo convocado en el Mundial de Rusia por disposición del técnico de ese momento, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, aunque no disputó ningún partido.

Escándalo en el fútbol panameño

Cabe recordar que en 2024 tres futbolistas fueron detenidos en Panamá por recibir presuntamente pagos de entre 2.500 a 4.500 dólares para amañar partidos en la liga local con el fin de favorecer apuestas.

La LPF (Liga) es la máxima competición del fútbol panameño, pero es semiprofesional ante la FIFA y sin grandes estadios, salvo el Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá, donde juega la selección local. La afluencia de público a los partidos es escasa y los futbolistas ganan un salario mínimo anual de 6.000 dólares.

El panorama dio entender que este tipo de movimientos ilegales y clandestinos podrían realizarse en Panamá sin mayor vigilancia de las autoridades, aunque la Federación adelantó las investigaciones y dictó sentencia sobre el jugador José Calderón.

Precedente clave, más lo sucedido en el 2024, que podría tocar a más países de la región o ligas semiprofesionales.