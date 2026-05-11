Tras varios días de expectativa, los rumores llegaron a su fin. Aunque Fabián Bustos sonaba como candidato para llegar a Universitario, según rumores de la prensa colombiana y peruana, los cremas se inclinaron por otro entrenador.

Eso quiere decir que Fabián Bustos, tal como lo manifestó él mismo, tiene la cabeza puesta en Millonarios. Aunque quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-l en el todos contra todos, aún pelea por la Copa Sudamericana.

Fabián Bustos, el técnico de Millonarios. Foto: Pantallazo Youtube

Se espera que, de cara al segundo semestre de 2026, Bustos tenga variantes en Millonarios, entre salidas y llegadas, con las cuales pueda pelear por los torneos del rentado local y la gloria continental.

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Héctor Cúper es el nuevo entrenador de Universitario

El experimentado entrenador argentino Héctor Cúper fue anunciado este lunes por el tricampeón peruano, Universitario de Deportes, como su nuevo técnico para el resto de la temporada 2026, aunque medios locales señalan que el vínculo se extendería hasta finales de 2027.

Cúper, que no dirige desde mediados de 2024, cuando dejó la selección de Siria, reemplazará al español Javier Rabanal, destituido a mediados de abril por malos resultados.

“Estoy muy feliz por ir al mejor equipo de Perú realmente y vamos a hacer el máximo esfuerzo para que las cosas salgan bien”, dijo Cúper en un video publicado en las redes sociales del club.

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En lo que va del torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes, ya sin opciones de campeonar, ocupa el cuarto lugar de la tabla con 24 puntos, a nueve unidades del líder Alianza Lima.

En la Copa Libertadores, el conjunto crema marcha tercero del Grupo B con cuatro puntos en cuatro fechas, a tres de los líderes Deportes Tolima y Coquimbo Unido.

Cúper, de 70 años, desarrolló la parte más importante de su carrera como entrenador de clubes en Europa y tuvo su etapa más destacada al frente del Valencia (1999-2001), con el que disputó y perdió dos finales consecutivas de la Liga de Campeones: en 2000 ante el Real Madrid y en 2001 frente al Bayern Múnich.

También dirigió clubes como los argentinos Huracán y Lanús, los españoles Mallorca y Betis, el Aris Salónica griego, los italianos Parma e Inter de Milán, entre otros.

En el fútbol de selecciones entrenó a Georgia (2008-2009), Egipto (2015-2018), Uzbekistán (2018-2019), la República Democrática del Congo (2021-2022) y Siria (2023-2024).

Con los faraones fue finalista de la Copa África de Naciones en 2017 y disputó el Mundial de Rusia 2018.

*Con información de AFP