¿Cuántos colombianos cuentan con fortunas de un millón de dólares o más? Esta es la cuenta de UBS

El wealth management o gestión de patrimonios es un servicio financiero dirigido a personas con altos ingresos o grandes patrimonios y, aunque se pensaría que en Colombia es muy limitado el número de individuos con acceso a ese tipo de asesoría, la verdad es que no es una cifra pequeña.

El grupo financiero suizo UBS, que es uno de los bancos más grandes del mundo y que lleva 40 años de presencia en el país, anualmente calcula el número de millonarios que hay en el mundo y en esta categoría incluye a aquellos que tienen un patrimonio neto de 1 millón de dólares en adelante. Esa cantidad hoy equivale a unos $3.700 millones de pesos, que además ya son libres, es decir, sin deudas.

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Según el informe Global Wealth Report de UBS hasta 2024, que es la cifra más reciente, en el mundo había casi 60 millones de millonarios. De ellos, 2.891 son multimillonarios, es decir, que cuentan con fortunas de más de 1.000 millones de dólares y son los que aparecen en las listas de ultrarricos de Forbes y de Bloomberg. Así mismo, hay un grupo que denominan EMILLI o Everyday Millionaires, que son los millonarios “comunes y corrientes”, dado que tienen entre 1 y 5 millones de dólares en patrimonio.

En este segmento se estima que hay 52 millones de personas. Según UBS ese número se está disparando. A inicios del presente siglo eran 13,27 millones y en 2019 iban en cerca de 44 millones.

Simon Toros, director del mercado de Centroamérica y el Sur (CAS) en UBS Global Wealth Management. Foto: UBS

En América Latina, el país con más millonarios es Brasil, con 433.000 y 19 en la clasificación mundial. Le sigue México con 399.000, Chile con 66.109 y Colombia con 44.810 (43 en el ranking global). Esa cantidad de millonarios colombianos supera a la población de un municipio como Ipiales (Nariño) o La Plata (Huila).

Simon Toros, director del mercado de Centroamérica y el Sur (CAS) en UBS Global Wealth Management, explica que los millonarios de la región buscan diversificar su patrimonio, dado que mayoritariamente sus fortunas provienen de empresas familiares que tienen negocios en sus respectivos países y con la gestión de patrimonio pueden compensar el riesgo local y acceder a mercados globales.

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En su concepto, pese a la volatilidad de la economía global, siempre existen oportunidades de inversión. Actualmente, las identifican en sectores como tecnología, inteligencia artificial, crédito privado e infraestructura. Este último resulta especialmente atractivo en América Latina, donde hay numerosos proyectos y la clave está en saber seleccionarlos.

Frente a los riesgos de inversión en los periodos electorales como el que vive Colombia en este momento, Toros dice que suelen llevar a muchos millonarios a buscar resguardo afuera para proteger su capital.

Alberto Piedrahita, director de la Oficina de Representación de UBS en Colombia. Foto: UBS

No obstante, Alberto Piedrahita, director de la Oficina de Representación de UBS en Colombia, explica que esa búsqueda de resguardo no implica irse del país, pues eso no es fácil para los empresarios que han construido sus negocios acá. “Ellos le siguen apostando al país. Han entendido que el precio que pensaban que les iban a dar por sus negocios no era verdad; por ende, lo mejor es buscar aliados en lo que saben hacer, pero en otras jurisdicciones. Eso les permite mitigar los riesgos”, precisa y señala que normalmente los colombianos buscan esas oportunidades de negocios en Centroamérica, Estados Unidos o España.

Tanto Toros como Piedrahita están participando en el UBS Wealth Management Latin America Summit, que se realiza en Panamá, en donde justamente se están discutiendo las prioridades, los riesgos y las oportunidades de inversión en 2026, en un entorno global cambiante.

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Frente al mercado colombiano como alternativa de inversión, dicen que sí lo recomiendan pese a las recientes bajas de la calificación de riesgo del país. “No vemos el tema electoral como algo blanco o negro, sino que vemos oportunidades en sectores como petróleo, infraestructura y deuda local”, subraya Toros.