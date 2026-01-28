Economía

Este es el ranking de las 10 personas más ricas de Latinoamérica y el tamaño de sus fortunas a inicios de 2026

El informe analizó los ingresos de los empresarios de la región.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

28 de enero de 2026, 9:43 p. m.
El informe destacó a las 10 personas con mayores fortunas.
El informe destacó a las 10 personas con mayores fortunas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Con las primeras semanas del año, se llevan a cabo los análisis financieros que permiten definir las políticas económicas para 2026. Bloomberg efectuó un estudio de los ingresos y fortunas de las 10 personas más adineradas de Latinoamérica.

A través del análisis de los informes financieros entregados por cada uno de los millonarios, Bloomberg informó sobre las fortunas que tienen los magnates latinoamericanos.

Lo primero que debe señalarse es que cada uno de los integrantes de la lista cuenta con una serie de inversiones y empresas, razón por la cual se ha realizado el cálculo a partir de los ingresos informados en el último año fiscal.

Además, se toma en cuenta el porcentaje de participación de cada uno en las organizaciones y las inversiones a nivel mundial.

En el primer lugar del ranking aparece Carlos Slim. El empresario mexicano cuenta con una fortuna estimada de 116,000 millones de dólares, siendo el sector de las comunicaciones uno de sus puntos más fuertes.

MEXICO CITY, MEXICO - FEBRUARY 10: Businessman and engineer Carlos Slim Helú smiles during a press conference on February 10, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Jeannette Flores/ObturadorMX/Getty Images)
Carlos Slim liderá el top 10. Foto: Getty Images

Por otra parte, Germán Larrea se encuentra en el segundo lugar del ranking, con una fortuna estimada de 70,000 millones de dólares, derivada de sus inversiones en el mundo del cine mexicano.

Iris Fontbona cierra el top tres de personas con mayores fortunas en Latinoamérica, con una estimación de 55,800 millones de dólares, según los análisis del medio citado.

Otros integrantes del top 10 son:

  • Eduardo Saverin, con una fortuna de 36,500 millones de dólares.
  • Jorge Paulo Lemann, con un patrimonio estimado de 28,500 millones de dólares.
  • Jaime Gilinski, con una fortuna que llega hasta los 27,000 millones de dólares.
  • Alejandro Santo Domingo, con 18,100 millones de dólares, se ubica en el séptimo lugar.
  • David Vélez, con una fortuna de 17,100 millones de dólares, a través de sus inversiones en el sector financiero.
  • Alejandro Baillères, con 16,000 millones de dólares, ocupa el noveno lugar.
  • André Esteves cierra el top ten con 14,200 millones de dólares de fortuna.
Estrategias de IA que están haciendo multimillonarios a los emprendedores.
Los empresarios tienen inversiones en diversos rubros. Foto: Getty Images

Bloomberg destaca que estos empresarios han sido reconocidos por sus logros, y en muchos casos han incursionado en otros rubros, mostrando su potencial para realizar negocios tanto a nivel nacional como internacional.

Por otro lado, se resalta que estos empresarios no solo figuran entre los millonarios con más dinero en Latinoamérica, sino también en el ranking mundial.

