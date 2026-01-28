Economía

Dólar se movió al alza en Colombia este 28 de enero: precio oficial de la divisa

Así terminó la cotización en el mercado spot.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 8:23 p. m.
Así estuvo el comportamiento de la moneda.
Así estuvo el comportamiento de la moneda. Foto: El País

El dólar terminó la jornada de este miércoles con un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que impactó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 28 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores a un precio de $3.672, lo que significó una reducción de $6 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.678.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $49, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.623.

Frente a la volatilidad de la moneda, se registraron movimientos considerablemente elevados. El precio máximo alcanzado durante la jornada es de $3.685, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.615. El promedio cotizado se encuentra en $3.665.

Macroeconomía

Este es el ranking de las 10 personas más ricas de Latinoamérica y el tamaño de sus fortunas a inicios de 2026

Macroeconomía

Sector gastronómico prende alarmas por alza de costos e impuestos

Macroeconomía

Euro hoy en Colombia en las casas de cambio: la divisa cierra a la baja en la tarde del miércoles, 28 de enero

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 28 de enero

Macroeconomía

Gobierno alista cambios en el manejo del ahorro pensional y abre nuevo debate económico

Macroeconomía

Así está cambiando el empleo de la región con la llegada de la IA

Macroeconomía

Colpensiones confirma cómo quedarán los jubilados con el reajuste de mesadas, tras el alza del salario mínimo

Macroeconomía

Dólar revierte la tendencia de los últimos días y amanece al alza: precio oficial del 27 de enero

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio para este 27 de enero: así fluctúa la moneda americana

Macroeconomía

¿Cómo se moverá el dólar durante la semana del 26 al 30 de enero? Esto dicen los expertos

Colpensiones confirma cómo quedarán los jubilados con el reajuste de mesadas, tras el alza del salario mínimo

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,533 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 933,03.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registró un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,30 %, llegando a las 96,335 unidades.

Dolar precio
Dolar precio Foto: Adobe Stock

Venezuela anhela el resurgir de la bonanza petrolera con el impulso de EE. UU.

Ronald Herrera recuerda la prosperidad que, hace unos 40 años, vivía la ciudad de Puerto Cabello, donde está la refinería El Palito y que fue símbolo de la bonanza petrolera de Venezuela.

Hoy tiene esperanzas de verla resurgir si la participación de Estados Unidos relanza el negocio petrolero en este país, luego de sacar a Nicolás Maduro del poder.

Delcy Rodríguez reemplazó en la presidencia a Maduro, capturado el 3 de enero en una operación militar estadounidense que incluyó un bombardeo a Caracas. Rápidamente, suscribió acuerdos petroleros con el presidente Donald Trump, quien ha dicho tener control de esta industria en Venezuela.

Las ‘flores del bien’ para el agro: lo que salva en Colombia el San Valentín de Estados Unidos

“Nosotros vemos una expectativa demasiado buena porque, como vivimos al lado de la refinería, consideramos que la afluencia de trabajo se va a mejorar”, dice a la AFP Herrera, que trabajó en El Palito. “Nos va a dar mucho auge porque, habiendo trabajo, nosotros tenemos con qué trabajar”.

Hoy vende café y cigarrillos a viajeros que hacen parada en este punto que conecta a varios estados del centro y occidente de Venezuela.

Con cinco de sus siete hijos fuera del país, parte de una diáspora que la ONU estima en unos 8 millones de venezolanos, Herrera ve con buenos ojos el giro que la presidenta interina dio a la política petrolera, luego de años de desinversión, denuncias de corrupción y sanciones estadounidenses.

El presidente Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el martes 27 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci)
El presidente Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el martes 27 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci) Foto: AP

Rodríguez impulsa una reforma a la ley de hidrocarburos que permita la apertura de la industria estatal a empresas privadas extranjeras.

Más de Macroeconomía

Estas herramientas han revelado ciertos nombres de personas que estarían asociados con una mayor probabilidad de convertirse en multimillonarios en el futuro.

Este es el ranking de las 10 personas más ricas de Latinoamérica y el tamaño de sus fortunas a inicios de 2026

Restaurante

Sector gastronómico prende alarmas por alza de costos e impuestos

Billetes euros.

Euro hoy en Colombia en las casas de cambio: la divisa cierra a la baja en la tarde del miércoles, 28 de enero

El mercado en Colombia empezó al alza este lunes, 15 de diciembre.

Dólar se movió al alza en Colombia este 28 de enero: precio oficial de la divisa

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 28 de enero

El incremento en las deducciones por salud preocupa a un cierto grupo de pensionados en el país. (Photo by Yamil LAGE / AFP)

Gobierno alista cambios en el manejo del ahorro pensional y abre nuevo debate económico

Las personas podrán acceder a un curso sencillo donde aprenderán sobre aplicaciones básicas de la inteligencia artificial.

Así está cambiando el empleo de la región con la llegada de la IA

Colpensiones

Colpensiones confirma cómo quedarán los jubilados con el reajuste de mesadas, tras el alza del salario mínimo

Dólar cerró en Colombia

Dólar amanece más barato en Colombia: precio oficial para este 28 de enero

Inflación, alzas precios

¿Se disparará la inflación este año tras el aumento de salario mínimo? Estos son los cálculos de hasta dónde puede llegar

Noticias Destacadas