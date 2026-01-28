Dólar se movió al alza en Colombia este 28 de enero: precio oficial de la divisa

El dólar terminó la jornada de este miércoles con un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que impactó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 28 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores a un precio de $3.672, lo que significó una reducción de $6 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.678.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $49, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.623.

Frente a la volatilidad de la moneda, se registraron movimientos considerablemente elevados. El precio máximo alcanzado durante la jornada es de $3.685, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.615. El promedio cotizado se encuentra en $3.665.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,533 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 933,03.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registró un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,30 %, llegando a las 96,335 unidades.

Dolar precio Foto: Adobe Stock

Venezuela anhela el resurgir de la bonanza petrolera con el impulso de EE. UU.

Ronald Herrera recuerda la prosperidad que, hace unos 40 años, vivía la ciudad de Puerto Cabello, donde está la refinería El Palito y que fue símbolo de la bonanza petrolera de Venezuela.

Hoy tiene esperanzas de verla resurgir si la participación de Estados Unidos relanza el negocio petrolero en este país, luego de sacar a Nicolás Maduro del poder.

Delcy Rodríguez reemplazó en la presidencia a Maduro, capturado el 3 de enero en una operación militar estadounidense que incluyó un bombardeo a Caracas. Rápidamente, suscribió acuerdos petroleros con el presidente Donald Trump, quien ha dicho tener control de esta industria en Venezuela.

“Nosotros vemos una expectativa demasiado buena porque, como vivimos al lado de la refinería, consideramos que la afluencia de trabajo se va a mejorar”, dice a la AFP Herrera, que trabajó en El Palito. “Nos va a dar mucho auge porque, habiendo trabajo, nosotros tenemos con qué trabajar”.

Hoy vende café y cigarrillos a viajeros que hacen parada en este punto que conecta a varios estados del centro y occidente de Venezuela.

Con cinco de sus siete hijos fuera del país, parte de una diáspora que la ONU estima en unos 8 millones de venezolanos, Herrera ve con buenos ojos el giro que la presidenta interina dio a la política petrolera, luego de años de desinversión, denuncias de corrupción y sanciones estadounidenses.

El presidente Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el martes 27 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci) Foto: AP

Rodríguez impulsa una reforma a la ley de hidrocarburos que permita la apertura de la industria estatal a empresas privadas extranjeras.