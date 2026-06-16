Divisas

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 16 de junio en Colombia

Invertir en dólares continúa siendo una alternativa para quienes buscan proteger su patrimonio frente a la inflación y la devaluación del peso colombiano.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de junio de 2026 a las 6:52 a. m.
Las casas de cambio en Colombia registran este martes un precio promedio de compra del dólar de $3.530,45 y de venta de $3.654,09.
Las casas de cambio en Colombia registran este martes un precio promedio de compra del dólar de $3.530,45 y de venta de $3.654,09. Foto: Getty IMAGES

Invertir en dólares desde Colombia es una de las mejores alternativas para proteger su patrimonio contra la devaluación del peso y la inflación local, diversificar su riesgo cambiario y permitirle acceder a mercados financieros globales. Es una estrategia clave para mantener e incrementar el poder adquisitivo de su capital a largo plazo.

Durante los últimos meses, el dólar ha fluctuado de manera importante y volátil, lo que ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que se han lanzado a invertir dinero, a través de compra o venta de divisas. Esto lo hacen para generar algún tipo de rentabilidad.

a
Bogotá y Cúcuta presentan algunos de los menores diferenciales entre compra y venta del dólar, mientras que Cartagena registra uno de los spreads más amplios. Foto: Getty Images

Si usted desea invertir en dólares, puede hacerlo a través de las casas de cambio, que son instituciones financieras o establecimientos comerciales que se dedican a la compra y venta de divisas. Su función principal es facilitar a las personas y empresas el intercambio de dinero de un país por el de otro, adaptándose a las cotizaciones del mercado.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este martes

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 16 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,530.45 y de venta de $3,654.09.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

ED 2290
Apostar al Mundial 2026: el boom que mueve billones, tributa más y preocupa a los expertos

Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,5753,67095
Cali3,5403,710170
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,5403,60060
Medellín3,5063,635129
Pereira3,5303,650120
Economia
Los precios del dólar en las casas de cambio no son oficiales y varían según la oferta, la demanda y el comportamiento del mercado cambiario. Foto: Adobe Stock

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
martes 16 de junio de 20263530.453654.093475.72
lunes 15 de junio de 20263530.453654.093475.72
domingo 14 de junio de 20263530.913653.643475.72
sábado 13 de junio de 20263527.273653.183475.72
viernes 12 de junio de 20263518.643650.913513.54
jueves 11 de junio de 20263536.363668.413567.11
miércoles 10 de junio de 20263594.0937003581.46
martes 9 de junio de 202636003710.913588.09

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

El mercado ya apostó por un cambio de Gobierno: Acciones al alza y dólar a la baja
NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,6003,66060
Cambios Kapital3,6003,65050
Cambios Vancouver3,6003,66060
Latin Cambios3,6703,73060
Punto Dollar3,5003,680180
Smart Exchange3,4803,640160

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

Pesos Colombia Dólares
Antes de comprar o vender dólares, compare las cotizaciones entre diferentes casas de cambio para encontrar la tasa más favorable y reducir el costo de la operación. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.