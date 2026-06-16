Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 16 de junio en Colombia

Invertir en dólares desde Colombia es una de las mejores alternativas para proteger su patrimonio contra la devaluación del peso y la inflación local, diversificar su riesgo cambiario y permitirle acceder a mercados financieros globales. Es una estrategia clave para mantener e incrementar el poder adquisitivo de su capital a largo plazo.

Durante los últimos meses, el dólar ha fluctuado de manera importante y volátil, lo que ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que se han lanzado a invertir dinero, a través de compra o venta de divisas. Esto lo hacen para generar algún tipo de rentabilidad.

Bogotá y Cúcuta presentan algunos de los menores diferenciales entre compra y venta del dólar, mientras que Cartagena registra uno de los spreads más amplios. Foto: Getty Images

Si usted desea invertir en dólares, puede hacerlo a través de las casas de cambio, que son instituciones financieras o establecimientos comerciales que se dedican a la compra y venta de divisas. Su función principal es facilitar a las personas y empresas el intercambio de dinero de un país por el de otro, adaptándose a las cotizaciones del mercado.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este martes

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 16 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,530.45 y de venta de $3,654.09.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,575 3,670 95 Cali 3,540 3,710 170 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,540 3,600 60 Medellín 3,506 3,635 129 Pereira 3,530 3,650 120

Los precios del dólar en las casas de cambio no son oficiales y varían según la oferta, la demanda y el comportamiento del mercado cambiario. Foto: Adobe Stock

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM martes 16 de junio de 2026 3530.45 3654.09 3475.72 lunes 15 de junio de 2026 3530.45 3654.09 3475.72 domingo 14 de junio de 2026 3530.91 3653.64 3475.72 sábado 13 de junio de 2026 3527.27 3653.18 3475.72 viernes 12 de junio de 2026 3518.64 3650.91 3513.54 jueves 11 de junio de 2026 3536.36 3668.41 3567.11 miércoles 10 de junio de 2026 3594.09 3700 3581.46 martes 9 de junio de 2026 3600 3710.91 3588.09

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,600 3,660 60 Cambios Kapital 3,600 3,650 50 Cambios Vancouver 3,600 3,660 60 Latin Cambios 3,670 3,730 60 Punto Dollar 3,500 3,680 180 Smart Exchange 3,480 3,640 160

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

Antes de comprar o vender dólares, compare las cotizaciones entre diferentes casas de cambio para encontrar la tasa más favorable y reducir el costo de la operación. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.