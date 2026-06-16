Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 16 de junio en Colombia

Invertir en dólares desde Colombia es una de las mejores alternativas para proteger su patrimonio contra la devaluación del peso y la inflación local, diversificar su riesgo cambiario y permitirle acceder a mercados financieros globales. Es una estrategia clave para mantener e incrementar el poder adquisitivo de su capital a largo plazo.
Durante los últimos meses, el dólar ha fluctuado de manera importante y volátil, lo que ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que se han lanzado a invertir dinero, a través de compra o venta de divisas. Esto lo hacen para generar algún tipo de rentabilidad.
Si usted desea invertir en dólares, puede hacerlo a través de las casas de cambio, que son instituciones financieras o establecimientos comerciales que se dedican a la compra y venta de divisas. Su función principal es facilitar a las personas y empresas el intercambio de dinero de un país por el de otro, adaptándose a las cotizaciones del mercado.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este martes
Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 16 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,530.45 y de venta de $3,654.09.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,575
|3,670
|95
|Cali
|3,540
|3,710
|170
|Cartagena
|3,500
|3,720
|220
|Cúcuta
|3,540
|3,600
|60
|Medellín
|3,506
|3,635
|129
|Pereira
|3,530
|3,650
|120
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM:
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|martes 16 de junio de 2026
|3530.45
|3654.09
|3475.72
|lunes 15 de junio de 2026
|3530.45
|3654.09
|3475.72
|domingo 14 de junio de 2026
|3530.91
|3653.64
|3475.72
|sábado 13 de junio de 2026
|3527.27
|3653.18
|3475.72
|viernes 12 de junio de 2026
|3518.64
|3650.91
|3513.54
|jueves 11 de junio de 2026
|3536.36
|3668.41
|3567.11
|miércoles 10 de junio de 2026
|3594.09
|3700
|3581.46
|martes 9 de junio de 2026
|3600
|3710.91
|3588.09
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,600
|3,660
|60
|Cambios Kapital
|3,600
|3,650
|50
|Cambios Vancouver
|3,600
|3,660
|60
|Latin Cambios
|3,670
|3,730
|60
|Punto Dollar
|3,500
|3,680
|180
|Smart Exchange
|3,480
|3,640
|160
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.