Fenómeno de El Niño necesitará el diésel como aliado para la generación eléctrica, advierte presidente de la ACP

El diésel, que en los últimos tiempos ha estado metido en fuertes controversias, no solo porque se le considera altamente contaminante, sino por la marea social que genera cada vez que se intenta incrementar su precio para quitarle los subsidios, como ocurrió con la gasolina, podría ser el aliado energético en un eventual riesgo de apagón, de cara al fenómeno de El Niño.

En el pasado evento climático, ocurrido entre 2023 y 2024, el diésel participó en la generación energética alterna, con un aporte de entre el 2 % y el 6 %. Ahora, la cifra podría alcanzar el 9 %.

Así lo estima la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), que, a través de su presidente, Frank Pearl, presentó el informe económico denominado “Combustibles líquidos: pilar de la seguridad energética”.

Se trata de un estudio que analiza y proyecta el escenario del sector hasta el 2031, quinquenio en el cual la prioridad tendrá que ser la de asegurar la disponibilidad energética, por lo cual los aparejos para el camino tendrán que prepararse desde ya.

Evolución del consumo de combustibles Foto: ACP / Cortesía

Un peso que no es fácil de reemplazar

De acuerdo con lo sustentado por Pearl, “el informe evidencia que los combustibles líquidos continúan siendo un soporte fundamental para la economía y la vida cotidiana del país. En 2025, el sector representó cerca del 1,5 % del PIB; realizó inversiones por $3,1 billones; generó 248.000 empleos y aportó $9,7 billones en recaudo tributario. Para 2026, ese recaudo podría acercarse a los $10 billones, consolidando su importancia para las finanzas nacionales y territoriales”, mencionó el dirigente gremial.

¿Dónde está ubicado el nuevo descubrimiento de gas en aguas profundas del Caribe colombiano anunciado por Ecopetrol y Petrobras?

La demanda creciente de combustibles líquidos presiona, pese a que El informe proyecta que el consumo de combustibles líquidos crecerá en promedio 1,6% anual entre 2026 y 2031, impulsado por la movilidad terrestre, el transporte de carga, el crecimiento del tráfico aéreo y la generación térmica en escenarios climáticos críticos.