Dólar en casas de cambio: así se mueve este 4 de agosto en Colombia

Invertir en dólares es una tarea que muchos consideran clave e importante, esto dado que protege su dinero de la devaluación de la moneda local y la inflación, diversifica su riesgo financiero y le da acceso a mercados globales con mayor estabilidad.

¿Qué hacer ante la caída del precio del dólar que afecta a algunos sectores económicos?

Es importante tener en cuenta que el dólar estadounidense es una moneda atractiva principalmente porque está respaldada por la economía más grande del mundo y funciona como la divisa de reserva global dominante, lo que garantiza su aceptación, estabilidad y liquidez en prácticamente cualquier mercado financiero.

El dólar sigue marcando el ritmo de los mercados y de las decisiones económicas en Colombia. Foto: NurPhoto via AFP

Quienes realizan la inversión en esta moneda normalmente acuden a fintechs que venden dólares digitales o también a casas de cambio clásicas, que venden la divisa de manera física. Sin embargo, es fundamental aclarar que comprar billetes físicos no genera rendimientos por sí solo; la ganancia depende exclusivamente de que la moneda extranjera aumente su valor en el tiempo frente a la divisa local.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 4 de agosto

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 4 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,205.63 y de venta de $3,345.31.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Si desea conocer el valor de la divisa por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,288 3,389 101 Cali 3,200 3,400 200 Cartagena 3,150 3,400 250 Cúcuta 3,280 3,350 70 Medellín 3,164 3,330 166 Pereira 3,220 3,370 150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la última semana incluidos en la siguiente tabla. Estos son los precios de compra y de venta, así como la TRM.

La cotización del dólar vuelve a captar la atención de empresarios, inversionistas y consumidores. Foto: Getty Images/iStockphoto

Fecha Compra Venta TRM martes 4 de agosto de 2026 3205.63 3345.31 3230.44 lunes 3 de agosto de 2026 3205.63 3345.31 3144.14 domingo 2 de agosto de 2026 3106.25 3273.13 3144.14 sábado 1 de agosto de 2026 3109.38 3262.5 3144.14 viernes 31 de julio de 2026 3105 3245 3132.42 jueves 30 de julio de 2026 3137.89 3290.79 3206.18 miércoles 29 de julio de 2026 3193.42 3328.42 3205.87 martes 28 de julio de 2026 3184.21 3332.37 3205.8 lunes 27 de julio de 2026 3202.11 3344.21 3210.56 domingo 26 de julio de 2026 3208.42 3355.26 3210.56

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,320 3,385 65 Cambios Kapital 3,330 3,390 60 Latin Cambios 3,300 3,380 80 Smart Exchange 3,280 3,330 50

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

El comportamiento del dólar continúa siendo clave para importaciones, viajes y ahorro en Colombia. Foto: Adobe Stock

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.