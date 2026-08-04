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Dólar en casas de cambio: así se mueve este 4 de agosto en Colombia

El mercado cambiario arranca la jornada con nuevos movimientos en la divisa estadounidense.

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Redacción Semana
4 de agosto de 2026 a las 7:25 a. m.
Así se mueve el dólar en la jornada de este martes en casas de cambio.
Así se mueve el dólar en la jornada de este martes en casas de cambio. Foto: Banco Unión

Invertir en dólares es una tarea que muchos consideran clave e importante, esto dado que protege su dinero de la devaluación de la moneda local y la inflación, diversifica su riesgo financiero y le da acceso a mercados globales con mayor estabilidad.

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Es importante tener en cuenta que el dólar estadounidense es una moneda atractiva principalmente porque está respaldada por la economía más grande del mundo y funciona como la divisa de reserva global dominante, lo que garantiza su aceptación, estabilidad y liquidez en prácticamente cualquier mercado financiero.

US dollar banknotes are captured in Fuyang City, Anhui Province, China, on March 1, 2026. (Photo by Costfoto/NurPhoto) (Photo by CFOTO / NurPhoto via AFP)
El dólar sigue marcando el ritmo de los mercados y de las decisiones económicas en Colombia. Foto: NurPhoto via AFP

Quienes realizan la inversión en esta moneda normalmente acuden a fintechs que venden dólares digitales o también a casas de cambio clásicas, que venden la divisa de manera física. Sin embargo, es fundamental aclarar que comprar billetes físicos no genera rendimientos por sí solo; la ganancia depende exclusivamente de que la moneda extranjera aumente su valor en el tiempo frente a la divisa local.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 4 de agosto

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 4 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,205.63 y de venta de $3,345.31.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Si desea conocer el valor de la divisa por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,2883,389101
Cali3,2003,400200
Cartagena3,1503,400250
Cúcuta3,2803,35070
Medellín3,1643,330166
Pereira3,2203,370150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la última semana incluidos en la siguiente tabla. Estos son los precios de compra y de venta, así como la TRM.

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La cotización del dólar vuelve a captar la atención de empresarios, inversionistas y consumidores. Foto: Getty Images/iStockphoto
FechaCompraVentaTRM
martes 4 de agosto de 20263205.633345.313230.44
lunes 3 de agosto de 20263205.633345.313144.14
domingo 2 de agosto de 20263106.253273.133144.14
sábado 1 de agosto de 20263109.383262.53144.14
viernes 31 de julio de 2026310532453132.42
jueves 30 de julio de 20263137.893290.793206.18
miércoles 29 de julio de 20263193.423328.423205.87
martes 28 de julio de 20263184.213332.373205.8
lunes 27 de julio de 20263202.113344.213210.56
domingo 26 de julio de 20263208.423355.263210.56

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,3203,38565
Cambios Kapital3,3303,39060
Latin Cambios3,3003,38080
Smart Exchange3,2803,33050

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

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El comportamiento del dólar continúa siendo clave para importaciones, viajes y ahorro en Colombia. Foto: Adobe Stock

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.