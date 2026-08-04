Dólar en casas de cambio: así se mueve este 4 de agosto en Colombia

Invertir en dólares es una tarea que muchos consideran clave e importante, esto dado que protege su dinero de la devaluación de la moneda local y la inflación, diversifica su riesgo financiero y le da acceso a mercados globales con mayor estabilidad.
Es importante tener en cuenta que el dólar estadounidense es una moneda atractiva principalmente porque está respaldada por la economía más grande del mundo y funciona como la divisa de reserva global dominante, lo que garantiza su aceptación, estabilidad y liquidez en prácticamente cualquier mercado financiero.
Quienes realizan la inversión en esta moneda normalmente acuden a fintechs que venden dólares digitales o también a casas de cambio clásicas, que venden la divisa de manera física. Sin embargo, es fundamental aclarar que comprar billetes físicos no genera rendimientos por sí solo; la ganancia depende exclusivamente de que la moneda extranjera aumente su valor en el tiempo frente a la divisa local.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 4 de agosto
Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 4 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,205.63 y de venta de $3,345.31.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer el valor de la divisa por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla:
|Ciudad
|Te lo Compran
|Te lo Venden
|Spread
|Bogotá
|3,288
|3,389
|101
|Cali
|3,200
|3,400
|200
|Cartagena
|3,150
|3,400
|250
|Cúcuta
|3,280
|3,350
|70
|Medellín
|3,164
|3,330
|166
|Pereira
|3,220
|3,370
|150
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la última semana incluidos en la siguiente tabla. Estos son los precios de compra y de venta, así como la TRM.
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|martes 4 de agosto de 2026
|3205.63
|3345.31
|3230.44
|lunes 3 de agosto de 2026
|3205.63
|3345.31
|3144.14
|domingo 2 de agosto de 2026
|3106.25
|3273.13
|3144.14
|sábado 1 de agosto de 2026
|3109.38
|3262.5
|3144.14
|viernes 31 de julio de 2026
|3105
|3245
|3132.42
|jueves 30 de julio de 2026
|3137.89
|3290.79
|3206.18
|miércoles 29 de julio de 2026
|3193.42
|3328.42
|3205.87
|martes 28 de julio de 2026
|3184.21
|3332.37
|3205.8
|lunes 27 de julio de 2026
|3202.11
|3344.21
|3210.56
|domingo 26 de julio de 2026
|3208.42
|3355.26
|3210.56
Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,320
|3,385
|65
|Cambios Kapital
|3,330
|3,390
|60
|Latin Cambios
|3,300
|3,380
|80
|Smart Exchange
|3,280
|3,330
|50
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.
Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.