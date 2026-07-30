Dólar cierra más barato la jornada tras una reducción de más de 90 pesos en su valor

El dólar terminó la jornada de este jueves 30 de julio con una cotización a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Hoy, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.109, lo que significó una reducción de $ 97 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que fue de $ 3.206.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 77, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.186.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registró movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que alcanzó durante la jornada fue de $ 3.188, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $ 3.086. El promedio cotizado se encontró en $ 3.132.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,271 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 611,74.

En el ámbito global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de otras seis monedas, hoy registró un comportamiento a la baja, pues presentó una variación del 0,54 %, hasta llegar a las 100,717 unidades.

La moneda estadounidense se mantiene en una tendencia en descenso. Foto: El País

Economía internacional

La economía de Estados Unidos creció 1,5 % a tasa anualizada en el segundo trimestre de 2026, menos de lo esperado por los analistas, según los datos oficiales publicados el jueves por el Departamento de Comercio.

Con respecto al primer trimestre, la actividad económica aumentó 0,4 %.

Los analistas habían proyectado para el segundo trimestre un aumento del producto interno bruto (PIB) de 1,8 % interanual, según el consenso de MarketWatch.

“En comparación con el primer trimestre, la desaceleración del PIB real en el segundo trimestre reflejó una caída del gasto público y desaceleraciones en la inversión y las exportaciones, que fueron parcialmente compensadas por una aceleración del gasto de los consumidores”, señaló un comunicado oficial de la Oficina de Análisis Económico.

La economía estadounidense ha mostrado un sólido crecimiento en los últimos trimestres, a pesar de las turbulencias derivadas de la política arancelaria del presidente Donald Trump y de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

El crecimiento económico se ha visto apuntalado por las inversiones en el auge de la inteligencia artificial (IA), pero el consumo se ha resentido tras años de precios elevados, agravados por los efectos de la guerra.

El gasto público también está en retroceso, pese a la guerra entre Estados Unidos y Oriente Medio, lo que también lastra el crecimiento estadounidense.

En el ámbito federal, los gastos no relacionados con la defensa son los más afectados.

*Con información de AFP.