Economía

Nuevo intento por revivir el Día sin IVA: proyecto será radicado este miércoles por el senador Christian Garcés

La iniciativa busca reactivar jornadas de exención del IVA para impulsar el consumo, el comercio y la economía popular en el país.

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Redacción Semana
29 de julio de 2026 a las 5:10 p. m.
Senador Christian Garcés
Senador Christian Garcés Foto: Transmisión Youtube

El senador del Centro Democrático Christian Garcés anunció que este miércoles, radicará un proyecto de ley con el que busca restablecer las jornadas del Día sin IVA en Colombia, una medida que estuvo vigente durante el gobierno del expresidente Iván Duque y que, según sus promotores, impulsó el consumo, el comercio y la reactivación económica.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, el congresista confirmó la presentación de la iniciativa y recordó que, en el anterior periodo legislativo, una propuesta similar había avanzado en el Congreso con el respaldo del entonces senador Miguel Uribe Turbay, quien actuó como ponente en el Senado, mientras Garcés lideró la ponencia en la Cámara de Representantes.

“Estamos aquí con el doctor Jorge Cortés, de los Comercios Populares, ya en las previas a la radicación del proyecto de ley del Día sin IVA, que habíamos sacado adelante con nuestro sacrificado compañero Miguel Uribe como ponente en Senado y yo como ponente en Cámara. Ahora, con este nuevo Congreso y el nuevo gobierno, vamos de nuevo a sacar adelante algo que usted ha estado siempre liderando y trabajando por el comercio económico”, manifestó Garcés.

El senador aseguró que la iniciativa busca beneficiar especialmente a los comerciantes y fortalecer la actividad económica mediante incentivos al consumo, una estrategia que, según ha sostenido el Centro Democrático, contribuye a dinamizar distintos sectores productivos del país.

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Por su parte, Jorge Cortés, representante de los Comercios Populares, respaldó la propuesta y afirmó que el proyecto pretende dar prioridad a la industria nacional y a los pequeños empresarios.

El gasto de los hogares ha sido protagonista en el crecimiento de la economía. Los días sin IVA y una mayor actividad comercial lo han evidenciado.
Buscan revivir el día sin IVA. Foto: guillermo torres-semana

“Esto nos va a generar mucho futuro económico porque miles de familias que ayudan a la industria nacional se van a ver beneficiadas. Este proyecto lo vamos a enfocar en su mayoría a la industria nacional”, señaló Cortés.

El dirigente agregó que la iniciativa también busca fortalecer la economía popular y brindar mayores oportunidades a comerciantes, emprendedores y empresarios que dependen del mercado interno. “Vamos a lograr que Colombia tenga un avance y crecimiento en la economía popular y el capitalismo popular de los comercios populares”, expresó.