Daniel Briceño radica proyecto para eliminar el cobro del 4x1000 en transferencias entre cuentas del mismo titular

El representante a la Cámara Daniel Briceño radicó un proyecto de ley con el que busca eliminar el cobro del impuesto del 4x1000 en las transferencias que los ciudadanos realicen entre cuentas bancarias o billeteras digitales de las que sean titulares.

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Según explicó el congresista, la iniciativa pretende corregir lo que calificó como una “enorme injusticia” que durante años han tenido que asumir millones de colombianos.

Radicamos proyecto de ley para acabar el cobro del impuesto del 4x1000 en transacciones que se hagan entre cuentas del mismo titular. Hay que acabar esa injusticia.



Soluciones reales para la gente. pic.twitter.com/lV97A2f8JZ — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 29, 2026

Briceño argumentó que actualmente una persona debe pagar el gravamen incluso cuando únicamente traslada sus propios recursos de una cuenta a otra, sin que exista una compra, una venta o la participación de un tercero.

“Lo único que está haciendo el ciudadano es mover su dinero entre cuentas de su propiedad, por lo que no tiene sentido que el Estado le cobre el 4x1000 por esa operación”, sostuvo el representante al presentar la propuesta.

El proyecto busca beneficiar a distintos sectores de la población que, por razones de organización financiera o facilidad en sus transacciones, manejan varias cuentas bancarias o utilizan billeteras digitales.

Entre ellos mencionó a familias que trasladan recursos destinados a fondos de contingencia, así como a pequeños empresarios y trabajadores independientes que ahorran en una cuenta y posteriormente transfieren ese dinero a otra para realizar pagos a proveedores o cumplir con otras obligaciones.

De acuerdo con Briceño, en todos esos casos el impuesto representa un costo adicional que no responde a una actividad económica entre diferentes personas, sino simplemente al movimiento de recursos propios.

El representante a la Cámara Daniel Briceño compartió detalles del proyecto. Foto: Paula López

“No tiene ningún sentido que el Estado literalmente se lleve su plata cuando lo único que usted busca es mover el dinero dentro de sus propias cuentas”, afirmó.

El congresista señaló que la propuesta pretende actualizar la normativa frente a las nuevas dinámicas financieras, marcadas por el crecimiento de las billeteras digitales y el uso de múltiples productos financieros por parte de los ciudadanos.

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La iniciativa deberá iniciar ahora su trámite en el Congreso de la República, donde será debatida por las comisiones y posteriormente por las plenarias de Cámara y Senado.

Briceño hizo un llamado a los legisladores para respaldar el proyecto, al considerar que eliminar este cobro en las transferencias entre cuentas del mismo titular contribuiría a reducir cargas tributarias que, a su juicio, carecen de justificación y afectan el bolsillo de los colombianos.