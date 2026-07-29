Dólar cerró en Colombia más barato este 29 de julio: precio oficial de la divisa

El dólar terminó la jornada de este miércoles con una cotización a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 29 de julio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.194, lo que significó una reducción de $11 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.205.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $18, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.212.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.217, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.193. El promedio cotizado se encuentra en $3.207.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,271 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 611,74.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues presenta una variación del 0,54 %, hasta llegar a las 100,717 unidades.

La moneda estadounidense se mantiene en una tendencia en descenso. Foto: El País

Reserva Federal de EE. UU. mantiene sus tasas de interés en decisión dividida

La Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos resolvió este miércoles mantener sus tasas de interés, en una decisión dividida.

En medio de una inflación persistente, provocada por la guerra en Oriente Medio, y de las presiones del presidente Donald Trump para que bajara las tasas e impulsara el crédito, el Comité de Política Monetaria (FOMC) de la Fed decidió por mayoría mantener sus tasas de referencia en un rango del 3,50 % al 3,75 %, por quinta vez consecutiva.

Tres de los doce participantes en la votación se pronunciaron a favor de un aumento de 0,25 puntos de base.

El mercado esperaba este resultado: según la herramienta de seguimiento FedWatch, de CME, cerca de dos tercios de los analistas habían anticipado tal decisión. Pero, al mismo tiempo, un tercio de los analistas apostaba por una subida de los tipos de interés.

Se trataba de una porción importante de opiniones divergentes entre los especialistas, algo que pocas veces se observa en la víspera de la decisión y que se explicaba, en particular, por la voluntad del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, de dejar de dar de antemano indicaciones sobre la dirección que podría tomar el banco central.

En sus primeras declaraciones públicas como presidente de la institución, Warsh había reafirmado que la entidad se centraría en devolver la estabilidad a los precios, sin aportar, no obstante, ninguna indicación sobre el método previsto.

Reserva Federal de EE.UU. mantiene sus tasas de interés en decisión dividida Foto: Adobe Stock

Una subida de las tasas de interés habría representado, sin embargo, un escenario desfavorable para el presidente Donald Trump, que ha prometido reducir tanto los precios como los costos de endeudamiento.