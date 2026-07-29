Dólar en casas de cambio: así se mueve este 29 de julio en Colombia

Invertir en dólares es una de las alternativas que muchos consideran para proteger su dinero de la devaluación y la inflación local, pues permite diversificar el portafolio y acceder a mercados globales. Además, los activos dolarizados tienden a mantener su valor o a apreciarse durante periodos de incertidumbre económica internacional.

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Es importante tener en cuenta que el dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque es la principal divisa de reserva global, pues representa cerca del 60 % de los fondos de los bancos centrales, y es el medio de intercambio dominante en el comercio internacional, incluida la compraventa de materias primas esenciales, como el petróleo.

Flecha roja hacia abajo dentro de una lupa y un billete de dólar estadounidense para Estados Unidos de América o crisis de recesión económica de EE. UU. y concepto de reducción de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Foto: Adobe Stock

Muchos optan por adquirir la moneda en casas de cambio, establecimientos donde es posible comprar divisas sin necesidad de realizar numerosos trámites ni diligenciar varios documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 29 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,186.67 y de venta de $3,328.81.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,252 3,336 84 Cali 3,200 3,425 225 Cartagena 3,150 3,400 250 Cúcuta 3,270 3,310 40 Medellín 3,149 3,301 152 Pereira 3,200 3,350 150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

Se estima que cada año empresas y personas pagan un billón de dólares en sobornos, según el Banco Mundial. Foto: Getty Images

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Martes 28 de julio de 2026 3186.67 3328.81 3205.8 Lunes 27 de julio de 2026 3204.29 3342.86 3210.56 Domingo 26 de julio de 2026 3211.43 3353.81 3210.56 Sábado 25 de julio de 2026 3212.86 3355.71 3210.56 Viernes 24 de julio de 2026 3214.76 3360.48 3219.31 Jueves 23 de julio de 2026 3220.48 3365.48 3206.86 Miércoles 22 de julio de 2026 3204.76 3361.9 3238.19

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,280 3,330 50 Cambios Kapital 3,280 3,320 40 Latin Cambios 3,250 3,330 80 Punto Dollar 3,200 3,370 170 Smart Exchange 3,250 3,330 80

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso. Foto: El País

Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.