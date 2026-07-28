Una tarea titánica en términos de agenda legislativa parece estar adelantando el equipo del Gobierno saliente, que ha llevado al Congreso de la República varias iniciativas que, a juicio de algunos analistas políticos, no fueron presentadas durante el cuatrienio.

Alrededor de esa tendencia han surgido dos hipótesis: una es que el Ejecutivo tenía previsto que la izquierda continuara en el poder; la otra, que busca dejar establecidos lineamientos que, aunque surgen desde el Gobierno, serían continuados por la bancada del Pacto Histórico en el Legislativo, pues esa corporación será la encargada de hacer oposición al nuevo Gobierno.

Lo cierto es que este martes 28 de julio, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, radicó ante el Congreso de la República tres proyectos de ley de carácter laboral.

A juicio del jefe de la cartera laboral del Gobierno saliente, las iniciativas “fortalecerán la protección laboral y cerrarán vacíos históricos en Colombia”.

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De esta manera, fue radicado un proyecto de ley para otorgar capacidades sancionatorias a la Superintendencia de Subsidio Familiar, luego de que la Corte Constitucional emitiera la Sentencia C-298, mediante la cual declaró inexequibles los numerales 20, 22 y 23 del artículo 7.° del Decreto Ley 2150 de 1992, y estableció un plazo para que el Congreso y el Gobierno expidieran una ley ordinaria al respecto.

En su momento, el alto tribunal consideró que existía cierta ambigüedad en las causales para otorgar dichas facultades, lo que dejaba a las entidades vigiladas, como las cajas de compensación, desprotegidas frente a decisiones arbitrarias de la administración.

En el proyecto de ley radicado, el Ministerio del Trabajo argumentó que se busca proteger el ahorro de los trabajadores en las cajas de compensación, además de otorgar capacidades sancionatorias a la Superintendencia del Subsidio Familiar. Asimismo, afirmó que “la propuesta fue construida de manera concertada con la Superintendencia del Subsidio Familiar, Asocajas y Fedecajas”.

Un proyecto radicado por el Ministerio del Trabajo se refiere a la actividad laboral en el sector marítimo. Foto: COTECMAR

Trabajo marítimo

Un segundo proyecto radicado por el Ministerio del Trabajo se refiere a la actividad laboral en el sector marítimo. Según las explicaciones de la cartera que dirige Sanguino, el objetivo es brindar garantías en materia de derechos laborales a las personas que desempeñan su trabajo en el mar. Esta iniciativa, de acuerdo con el Ministerio del Trabajo, “contribuirá a fortalecer la competitividad del sector marítimo y portuario del país”.

Un tercer proyecto también está respaldado por un convenio laboral, en este caso, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Se trata del marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, que, según explicó la cartera que dirige Sanguino, “es considerado uno de los convenios fundamentales de la organización”.

Un tercer proyecto está respaldado por un convenio laboral de la Organización Internacional del Trabajo: el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. Foto: Getty Images

Así las cosas, la iniciativa que llegó al Congreso tiene el propósito de “consolidar una cultura nacional de prevención, fortalecer el sistema de seguridad y salud en el trabajo y promover ambientes laborales más seguros para las y los trabajadores en todos los sectores productivos”.

La sustentación del Ministerio del Trabajo para la radicación del paquete de proyectos laborales, a una semana de la conclusión del cuatrienio de la actual administración del país, es “reafirmar el compromiso con la construcción de un marco laboral moderno, transparente y garantista, que fortalezca la confianza en las instituciones, amplíe la protección de los derechos laborales y contribuya al bienestar de millones de trabajadores y sus familias”.