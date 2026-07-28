Control y Vigilancia

Policía Judicial está de visita en MinHacienda en desarrollo de función de advertencia de la Contraloría

El Grupo de Reacción Inmediata Diari fue a recaudar información.

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Redacción Economía
28 de julio de 2026 a las 11:26 a. m.
Contraloría General en el Ministerio de Hacienda.
Contraloría General en el Ministerio de Hacienda. Foto: Contraloría General / Cortesía

Este martes 28 de julio hubo un hecho atípico en el Ministerio de Hacienda. La Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría General-Diari desplegó un equipo de Policía Judicial que llegó con equipos y dispuesto a iniciar el ejercicio de verificación y recaudo de información, luego de que la entidad de control emitiera una función de advertencia por los más de 14.000 contratos suscritos luego del fin de la Ley de Garantías.

Hacía 24 horas que la Contraloría había informado a la opinión pública en Colombia acerca de lo identificado en términos de recursos públicos, advirtiendo “riesgos presupuestales y contractuales que comprometen la sostenibilidad fisca”.

*Noticia en desarrollo…