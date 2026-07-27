Vivienda sin cuota inicial: la propuesta para que 330.000 familias accedan a casa propia

La propuesta Vivienda Sin Cuota Inicial, presentada por Avanza Colombia y liderada por el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, plantea que 330.000 familias de bajos ingresos puedan convertirse en propietarias entre 2027 y 2030 sin necesidad de ahorrar la cuota inicial de una vivienda.

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La iniciativa parte de un diagnóstico: Colombia tiene hoy 7,7 millones de hogares en arriendo, cifra que supera por primera vez a los 7,2 millones de hogares propietarios. Además, la tasa de propiedad del país es del 38,1 %, la más baja entre los países de la OCDE.

La propuesta sostiene que la principal barrera para acceder a una vivienda propia no es la capacidad de asumir una cuota mensual, sino reunir el dinero para la cuota inicial. Según el documento, siete de cada diez hogares que no son propietarios tienen ingresos inferiores a dos salarios mínimos y, en muchos casos, necesitarían entre diez y quince años de ahorro para reunir los cerca de 50 millones de pesos que exige la compra de una vivienda de interés prioritario.

Siete de cada diez hogares no propietarios ganan menos de 2 salarios mínimos. Foto: Getty Images

En este sentido, el programa está dirigido a hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos y propone que el Estado cubra la cuota inicial mediante un subsidio de 50 millones de pesos, equivalente al 31,7 % del valor de una vivienda de interés prioritario. De esta manera, las familias no tendrían que realizar un aporte inicial para acceder al inmueble.

La propuesta también contempla que el Fondo Nacional de Garantías (FNG) respalde el 70 % del saldo del crédito durante diez años y que la evaluación financiera incorpore un sistema de scoring alternativo basado en Open Finance, que tenga en cuenta el historial de pago de arriendos, servicios públicos y plataformas digitales para ampliar el acceso al crédito de trabajadores informales.

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Otro de los componentes es un subsidio a la tasa de interés de 355.793 pesos mensuales, con el que la cuota del crédito se reduciría a cerca de 700.000 pesos, un valor similar al que actualmente pagan muchas familias por concepto de arriendo. Según los promotores, esto permitiría que hogares con ingresos desde un salario mínimo puedan asumir el crédito hipotecario.

La iniciativa no reemplazaría programas como Mi Casa Ya, sino que los complementaría. Mientras el nuevo esquema atendería a hogares con ingresos entre cero y dos salarios mínimos, Mi Casa Ya seguiría enfocado en familias de dos a cuatro salarios mínimos. En conjunto, ambas estrategias podrían beneficiar a 730.000 hogares, cubriendo cerca del 75 % de la brecha anual de acceso a vivienda formal.

Mauricio Cárdenas: “El mensaje es sencillo: pagas lo mismo del arriendo, pero la casa ahora es tuya. Una familia que hoy entrega 700 mil pesos al mes a un arriendo puede destinar esa misma cuota a un crédito y terminar siendo dueña”. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con la propuesta, el costo fiscal neto del programa sería de 6,29 billones de pesos durante el cuatrienio, equivalente al 0,07 % del PIB. Sus impulsores estiman que la construcción de las 330.000 viviendas generaría 27,2 billones de pesos en actividad económica y alrededor de 2,6 millones de empleos directos e indirectos.

La iniciativa será presentada al próximo Gobierno Nacional y al ministro designado como una propuesta técnica para contribuir al diseño de una nueva política de vivienda que atienda una de las principales necesidades de miles de familias colombianas.