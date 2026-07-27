Dólar tocó los $ 3.195 en Colombia: precio oficial para este 27 de julio

El dólar terminó la jornada de este lunes, 27 de julio, en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

¿Carros y motos desde $2 millones? Así funciona la nueva subasta virtual que abrió la DIAN

Para hoy 27 de julio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.195, lo que significó una reducción de $ 15 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.210.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 15, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.210.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.220, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.195. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.206.

Contraloría emite nueva alerta por el alto volumen de contratación del Gobierno Petro: más de 14.000 contratos tras la segunda vuelta

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 870,42 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 716,400.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,07 %, llegando a las 101,372 unidades.

La moneda americana registró una reducción en su precio. Foto: Banco Unión

La Fed se reúne en medio de expectativas de tasas sin cambios pese a la inflación

Kevin Warsh, elegido por Donald Trump para comandar la Reserva Federal de Estados Unidos con la intención de que haga bajar las tasas de interés, encabezará esta semana su segunda reunión de política monetaria, rodeado de partidarios de una línea dura contra la inflación.

Tras dos jornadas de debates a puerta cerrada, el 28 y el 29 de julio, la Fed, el banco central estadounidense, anunciará su decisión el miércoles a las 18:00 GMT.

Las tasas de referencia se ubican en un rango de entre 3,50% y 3,75% desde diciembre, y la mayoría de los inversores espera un quinto mantenimiento consecutivo de los tipos de interés, según la herramienta CME FedWatch.

Sin embargo, la convicción del mercado es menos firme de lo habitual: más de un tercio de los inversores considera incluso posible una nueva subida de tasas.

Esto se debe a que vislumbran un cambio de rumbo en la política monetaria para combatir la inflación, golpeada por la guerra en Oriente Medio y el fuerte aumento de los precios del petróleo.

La Fed se reúne en medio de expectativas de tasas sin cambios pese a la inflación Foto: Getty Images

La Fed no eleva sus tasas, que son clave para determinar los costos de endeudamiento, desde mediados de 2023.

“Puede que tengamos un nuevo presidente en la Fed, pero la vieja guardia observa con preocupación la evolución de la economía desde comienzos de año”, señaló Diane Swonk, economista de KPMG, en declaraciones a AFP.