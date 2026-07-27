Dólar amanece sin movimientos este 27 de julio en Colombia: precio oficial

El dólar inició la cotización de este 27 de julio en un precio de $3.210, lo que significó una baja de $0 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.210.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.220. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.205. El precio promedio es de $3.214.

Este negocio ilegal supera en facturación a muchas de las mayores empresas de Colombia

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 93,50 millones, registrando además un volumen promedio de 623,33 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,01 %, llegando a las 101,315 unidades.

La evolución de la tasa de cambio impacta directamente a sectores como el comercio, el turismo, la industria y las exportaciones colombianas. Foto: Getty Images

China acusa a EE. UU. de entrenar sus modelos de IA con datos chinos

China acusó el lunes a empresas estadounidenses de inteligencia artificial de usar datos chinos para entrenar sus modelos, en un contexto de competencia feroz entre las dos primeras economías mundiales.

“Se tiene constancia de que muchas empresas estadounidenses de inteligencia artificial han destilado modelos chinos durante sus procesos de investigación, desarrollo y entrenamiento”, afirmó el Ministerio chino de Comercio en un comunicado.

La ‘destilación’ es una técnica de aprendizaje automático que consiste en extraer conocimientos de un modelo avanzado, conocido como maestro, para entrenar otro más pequeño y rápido, que necesitará menos recursos para poder funcionar.

La descoordinación del Gobierno dejó a Colombia expuesta a nuevos aranceles de EE. UU.

Este método se utiliza ampliamente en toda la industria, pero las autoridades estadounidenses afirman que las empresas chinas lo implementan a gran escala para copiar ilícitamente sistemas estadounidenses de propiedad exclusiva.

Para el ministerio chino, las acusaciones de Estados Unidos “carecen de fundamento fáctico y jurídico, aplican una doble vara en la práctica y constituyen actos típicos de hegemonismo en materia de inteligencia artificial”.

“China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses legítimos y legales”, agregó.

China acusa a EE.UU. de entrenar sus modelos de IA con datos chinos. Foto: Getty Images

La semana pasada, un alto funcionario de la Casa Blanca acusó a la startup china Moonshot AI de copiar de manera encubierta el modelo más avanzado de Anthropic para desarrollar su Kimi K3.

El último modelo de Moonshot sorprendió a la industria tecnológica estadounidense tras su lanzamiento, lo que desencadenó un nuevo debate sobre la rivalidad en materia de IA con China.