Dólar amanece cayendo en Colombia: precio oficial para este 24 de julio

El dólar inició la cotización de este 24 de julio en un precio de $3.195, lo que significó una baja de $24 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.219.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.219. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.186. El precio promedio es de $3.209.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 178,70 millones, registrando además un volumen promedio de 654,59 millones.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,04 %, llegando a las 101,247 unidades.

El dólar vuelve a captar la atención de los colombianos por las variaciones que registra en el mercado cambiario. Foto: Getty Images

EE. UU. reactiva la guerra comercial con una nueva batería de aranceles

Estados Unidos aplica a partir de este viernes aranceles de un mínimo del 10 % a unos 60 países, con lo que el presidente Donald Trump reactiva su guerra comercial que ya causó controversias con sus principales socios e impactó en la inflación.

Los gravámenes se aplican en respuesta a investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso, explicó la oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Los aranceles podrán subir hasta el 12,5 % en algunos casos e impactan en grandes economías, tales como China, India y la Unión Europea.

En el rango del 10 %, también aparecen mencionados países latinoamericanos como Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México o Trinidad y Tobago.

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“Esta medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4 % de las importaciones estadounidenses”, explicó el texto.

Desde las 00:01 (04:01 GMT), la nueva ola de aranceles entró en vigor. Sin embargo, los productos que ya están en curso de envío hacia Estados Unidos no se verán afectados si llegan a destino antes del 28 de julio a las 00H01.

La agenda comercial de Trump sufrió un amplio revés en febrero, cuando la Corte Suprema dictaminó que sus aranceles indiscriminados eran inconstitucionales, ya que solo el Congreso puede aprobar medidas de este tipo.

EE.UU. reactiva la guerra comercial con una nueva batería de aranceles Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

El magnate republicano se vio obligado a cambiar de estrategia, y anunció que volvería a la carga con otras tasas aduaneras, esta vez sustentadas en investigaciones previas del USTR.

Este tipo de aranceles son más difíciles de rebatir por los países afectados, o los importadores, como sucede con los que se aplican por motivos medioambientales (productos que llegan a Estados Unidos de zonas deforestadas, por ejemplo) o sanitarios.

Al mismo tiempo, el USTR reconoce en su comunicado que “el presidente Trump está utilizando tanto los aranceles como los acuerdos comerciales para apoyar a los trabajadores estadounidenses y corregir los desequilibrios comerciales”.