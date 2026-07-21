Dólar cayó este martes en Colombia: precio oficial en el mercado el 21 de julio

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 21 de julio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.223, lo que significó una baja de $ 39 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.262.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 27, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.250.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.250, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.221. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.238.

Economía en Colombia creció por encima de 4% en mayo, según el ISE del Dane

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.119 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 781,98.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,22 %, llegando a las 100 unidades.

Las variaciones del dólar impactan sectores como el comercio, el turismo, las importaciones y el costo de vida. Foto: Getty Images

EE. UU. ofrece beneficios arancelarios para impulsar la producción de aluminio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes un decreto que permitirá reducir los aranceles al aluminio a las empresas que se comprometan a fortalecer la producción de este metal en el país.

El arancel estadounidense a las importaciones de aluminio se sitúa por lo general en el 50 %, pero según la nueva normativa, las empresas podrán beneficiarse de un recargo reducido a la mitad.

El decreto de Trump instruye al secretario de Comercio a establecer un programa de incentivos para las empresas que “inviertan en la construcción, ampliación o renovación de fundiciones de aluminio” en Estados Unidos, señaló la Casa Blanca.

La despedida del Gobierno Petro, con Reforma tributaria que fue radicada en el Congreso. ¿Qué futuro tiene?

El programa exige que las compañías presenten planes de negocio que detallen sus proyectos de inversión.

Una vez aprobados, los participantes podrán importar una cantidad determinada de aluminio primario con una tarifa equivalente a la mitad del arancel vigente, de acuerdo con la ficha informativa difundida por el gobierno estadounidense.

La Casa Blanca destacó que el aluminio es un insumo estratégico para la producción de sistemas militares estadounidenses, incluidos vehículos blindados, buques de guerra y misiles.

En su segundo mandato iniciado el año pasado, Trump ha impulsado una amplia política arancelaria sobre productos procedentes de los principales socios comerciales de Estados Unidos.

Aunque muchos de esos gravámenes fueron anulados por la Corte Suprema en febrero, los aranceles sectoriales aplicados a industrias como el acero, el aluminio y los automóviles permanecen en vigor.

El ayatolá Mojtaba Jamenei cargó este sábado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Saul Loeb/Pool AFP via AP

En los últimos meses, el mandatario también ha introducido ajustes en la política arancelaria sobre los metales, mientras las empresas enfrentan onerosas exigencias para cumplir con la normativa.