Andi desmiente a Petro con cifras de carros eléctricos: “Colombia no es un exportador de carros eléctricos”

El pasado 20 de julio, el presidente Gustavo Petro se pronunció en plaza pública frente a miles de sus seguidores. Su discurso estuvo marcado por fuertes críticas contra varios opositores y en concreto contra el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Sin embargo, también se refirió a los avances logrados por su Gobierno en materia económica y social.

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En uno de los apartes de su acalorado discurso, el mandatario se refirió a las exportaciones de vehículos, asegurando que este indicador fue el que más creció en las exportaciones de todo el país. Expresó que la cifra se duplicó.

El debate sobre el desempeño de las exportaciones de vehículos reavivó las diferencias entre el Gobierno saliente y el sector empresarial. Foto: Alejandro Acosta

Así, Petro indicó que dicho comportamiento estuvo de la mano de los esfuerzos para mitigar la crisis climática y que estas cifras eran las más representativas para la gestión de su Gobierno en materia económica.

Tras estas declaraciones, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se pronunció a través de su presidente, Bruce Mac Master, quien aseveró que las declaraciones de Petro carecen de todo fundamento y no son reales.

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“Colombia no es un exportador de carros eléctricos, es un gran importador de los mismos. Ojalá se hubieran creado las condiciones para que Colombia fuera el destino de instalaciones, como las que se han llevado a cabo en México, de vehículos eléctricos, que producen cantidades inmensas”, detalló Mac Master.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, afirmó que las declaraciones de Gustavo Petro sobre el crecimiento de las exportaciones de vehículos “carecen de fundamento”. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Además, señaló que, aunque se haya expedido un decreto con incentivos, la falta de confianza que el Gobierno le generó a los inversionistas hizo que muchas de las posibles inversiones no se hicieran en el país.

“Digamos la verdad, el actual Gobierno hizo todos sus esfuerzos para hacer de Colombia un destino indeseable para la inversión”, comentó Mac Master, detallando que hubo un impacto importante en la inversión extranjera durante el periodo presidencial del mandatario de izquierda.