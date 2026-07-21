Euro: el precio de la divisa cierra al alza en la tarde del martes 21 de julio de 2026

El euro es una de las monedas más importantes para la economía colombiana porque es una de las más utilizadas en el comercio y las finanzas internacionales. Además, la Unión Europea es uno de los principales socios comerciales de Colombia. Por ello, muchos ven con interés la inversión en esta divisa, dado que, además de generar rentabilidades, representa un resguardo para el patrimonio.

Dólar amaneció al alza en Colombia: precio oficial para la jornada del 21 de julio

El euro también facilita las exportaciones e importaciones comerciales con la Unión Europea. Asimismo, su alta cotización frente al peso colombiano impacta directamente las remesas familiares y los costos de viajar al exterior.

El euro facilita las exportaciones e importaciones comerciales con la Unión Europea. Foto: NurPhoto via Getty Images

Gracias a su reconocimiento internacional y a la forma en que se comporta frente a otras divisas, muchas personas optan por comprar euros y guardar su dinero en esta moneda, ya sea para resguardarse de la volatilidad o para prevenir posibles crisis en sus economías locales.

Precio del dólar en casas de cambio para el martes, 21 de julio de 2026

Antes de tomar la decisión de invertir en euros, es clave revisar su comportamiento reciente, ya que este análisis permite establecer si es un momento adecuado para hacer una compra relevante de la divisa.

Precio del euro en casas de cambio

Este martes 21 de julio, el euro en Colombia tiene un valor aproximado de $3.718. En las casas de cambio se compra cerca de $3.600 y se vende alrededor de $3.800. Estos valores pueden cambiar según el establecimiento, por lo que lo más recomendable es confirmar la tasa actual en la casa de cambio de preferencia.

Se recomienda confirmar la tasa actual del euro en la casa de cambio de preferencia. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Beneficios de ahorrar en euros

Estabilidad relativa: a pesar de los desafíos en la eurozona, el euro continúa siendo una de las principales monedas de reserva en el ámbito mundial, lo que lo hace atractivo para ahorros a largo plazo.

a pesar de los desafíos en la eurozona, el euro continúa siendo una de las principales monedas de reserva en el ámbito mundial, lo que lo hace atractivo para ahorros a largo plazo. Diversificación: mantener parte del capital en euros permite reducir la dependencia de la moneda local y brinda mayor protección frente a variaciones económicas o cambiarias.

mantener parte del capital en euros permite reducir la dependencia de la moneda local y brinda mayor protección frente a variaciones económicas o cambiarias. Acceso a mercados europeos: contar con esta divisa facilita invertir y participar en oportunidades financieras dentro de Europa, ampliando el portafolio.

contar con esta divisa facilita invertir y participar en oportunidades financieras dentro de Europa, ampliando el portafolio. Transacciones internacionales más simples: al ser una moneda ampliamente aceptada, evita costos adicionales y procesos de conversión al viajar o realizar negocios en países que la utilizan.